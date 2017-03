Election présidentielle : il est temps d’établir les procurations

Dernière ligne droite avant la présidentielle. L’occasion de rappeler la procédure – finalement assez simple – pour mettre en place une procuration.

Dans 4 semaines, ce sera le 1er tour de cette présidentielle. Les deux tours de scrutin sont prévus les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le deuxième tour tombe notamment pendant le long pont du 8 mai et certains pourraient avoir envie de partir. Un mois avant, il est donc temps de penser à une possible procuration. Une procuration finalement assez facile à établir. En tout cas peu importe la cause de l'absence (congés, état de santé, obligation professionnelle) les électeurs n'ont pas à se justifier de ne pas pouvoir voter.

Même commune

La première contrainte c'est celle du lieu. Pour établir cette procuration le mandat (celui qui demande la procuration ) et le mandataire (la personne qui votera) doivent être inscrits dans la même commune. La même commune, ça ne veut dire pas nécessairement dans le même bureau de vote. Et pour remplir les documents vous avez juste besoin du nom, prénom adresse et date de naissance du mandataire.

À tout moment

Deuxième contrainte le délai. Vous pouvez faire n'importe quand cette procuration. Elle peut être établie à tout moment de l’année. La seule contrainte : laisser le temps à votre procuration d’arriver. Et si vous habitez à Saint-Étienne et que vous votez à Lille, le temps que le papier fasse le voyage dans le nord, il faudra un peu plus de deux ou trois jours.

Gendarmerie, commissariat ou tribunal

Le formulaire intitulé CERFA peut être téléchargé ICI. Vous pourrez aussi le trouver au tribunal, au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail. Vous devez le remplir de façon manuscrite. Et surtout vous devrez le ramener dans un de ces trois lieux : commissariat de police, gendarmerie ou au tribunal d’instance pour le dater et le signer sur place.