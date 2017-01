Elections dans les TPE: 120.000 salariés appelés à choisir leurs représentants en Alsace

Les deuxièmes élections professionnelles dans les TPE se poursuivent jusqu'au 13 janvier. Elles ont débuté le 30 décembre et concernent 328.000 personnes dans le Grand Est. En Alsace, quelque 120.000 salariés de très petites entreprises ainsi que les employés à domicile.

Les deuxièmes élections professionnelles dans les très petites entreprises (TPE) se déroulent jusqu'au 13 janvier. En Alsace, quelque 120.000 salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés ainsi que les employés à domicile sont appelés à désigner les syndicats qui les représenteront pour les 4 prochaines années. Des représentants de la direction du travail se sont rendus ce jeudi dans plusieurs commerces strasbourgeois pour informer les salariés sur les enjeux de l'élection et pour encourager leur participation au vote.

Les salariés sont informés sur les élections professionnelles © Radio France - Marie-Thérèse Koehler

Moins d'un salarié sur 8 a voté aux dernières élections

Ces élections doivent désigner les représentants syndicaux des salariés aux prud'hommes et dans les commissions paritaires régionales. A partir du mois de juillet, celles-ci vont les défendre et les conseiller. Les commissions régionales comprendront 10 employeurs et 10 salariés. Il y a 4 ans, seuls 12,43% des salariés concernés avaient voté en Alsace (10% au niveau national).

La CFDT majoritaire jusqu'ici en Alsace

Le scrutin est ouvert aux plus de 16 ans, quelles que soient leur nationalité et la nature de leur contrat. Le vote s'effectue en ligne ou par courrier. Les résultats seront connus à partir du 3 février. En 2012, la CFDT était arrivée en tête en Alsace avec 23,25% des voix (au niveau national, c'est la CGT qui s'était largement imposée).