Élections régionales : Pierre-Yves Cadalen (Bretagne Insoumise) veut annuler des dettes paysannes

Il fait campagne sur son vélo en vue des élections régionales : le candidat Bretagne Insoumise, Pierre-Yves Cadalen, achève en fin de semaine son Ribines Tour, au cours duquel il a sillonné depuis mi-mai la région. "Il suffit de prendre le temps de rencontrer à la fois les luttes qui se mènent sur notre territoire, c'est pour cela que nous avons commencé à Caudan, mais aussi les initiatives positives, qui montrent le chemin de l'alternative écologiste et sociale que nous proposons", lance le candidat.

"Un autre modèle d'agriculture"

À l'image de la liste portée par Claire Desmares-Poirrier, candidate EELV, le candidat Bretagne Insoumise place les enjeux agricoles et environnementaux au cœur de son programme. "On ne peut pas continuer à se lamenter de façon constante que _les plans algues vertes sont sous-dotés_, estime Pierre-Yves Cadalen. Chaque fois, ça ne produit quasiment pas d'effets, car on continue à soutenir l'agriculture intensive. Loïc Hénaff, qui vit de l'élevage intensif et qui est sur la liste de Loïg Chesnais-Girard, c'est un symbole de l'influence du lobby agro-industriel."

Parmi les mesures envisagées par la liste Bretagne Insoumise, la mise en place "au niveau régional de mécanismes spécifiques d'annulation de la dette paysanne en contrepartie d'un cahier des charges exigeant sur le plan social et écologique, pour aller vers un autre type d'agriculture." L'arrêt rapide des pesticides et l'aide à l'installation des jeunes paysans sont également au programme.

Le candidat compte par ailleurs mettre en place une conférence régionale sur la dette paysanne, "où il va falloir dire à Triskalia, Arkea, à la FNSEA et à tous ces acteurs privés qui ont engendré la ruine de la paysannerie bretonne, qu'ils doivent également mettre la main à la poche pour opérer cette conversion du modèle et restructurer la dette des agriculteurs", explique Pierre-Yves Cadalen.

Réorienter la politique des transports

Avec la transformation du modèle agricole, c'est aussi les transports qu'il faut revoir pour le candidat Bretagne Insoumise. _"L'idée, c'est d'_investir sur les transports de l'avenir, les plus décarbonés, qui vont permettre aussi de désenclaver certains territoires au sein de la Bretagne, indique-t-il. Je pense notamment à l'ouverture de la ligne Saint Brieuc-Auray, passant par Loudéac et Pontivy, qui est une revendication de nombreux habitants de centre-Bretagne et doit être mise en oeuvre le plus rapidement possible."

Le fluvial est aussi au cœur des enjeux de transport pour le candidat de Bretagne Insoumise. "Le canal Brest-Nantes est sous-exploité, il faut inventer de nouveaux transports, et _ne pas insister à subventionner très fortement l'aérien_, estime Pierre-Yves Cadalen. Ça reste indispensable pour certains déplacements, mais on n'est pas obligé de prendre un avion pour faire Brest - Belle-Île ou Vannes - Belle-Île. Le bateau, ça marche très bien !"