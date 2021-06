Elections régionales : Daniel Cueff, le candidat écologiste qui ne veut "pas d'étiquette"

Daniel Cueff, maire de Langouët qui s'était illustré par son arrêté municipal anti-pesticide, est candidat aux élections régionales en Bretagne avec un programme axé sur l'écologie, sans pourtant revendiquer d'étiquette.

Il s'est fait connaître avec son arrêté anti-pesticides, dans son village de Langouët (Ille-et-Vilaine) en 2019 : le maire Daniel Cueff se présente aux élections régionales avec une liste sans étiquette, "Bretagne ma vie", mais en mettant l'accent sur les enjeux d'écologie et d'environnement.

Refus d'étiquette

"Dans notre équipe, on s'attache aux problèmes de la Bretagne sans finir sous une étiquette politique où nous ne sommes pas à l'aise, assure Daniel Cueff. Ça permet de réunir des compétences très plurielles, et centrées sur l'objectif de résilience de la région Bretagne. Ça nous évite toutes ces querelles d'appareil, qui n'ont qu'un objectif, à savoir l'élection présidentielle."

Le candidat Bretagne ma vie a décliné les propositions de la liste EELV, portée par Claire Desmares-Poirier, de faire alliance avant le premier tour, malgré leur fibre écologique commune, mais assure avancer "dans un esprit de fraternité avec tous ceux qui en Bretagne aspirent à avancer vers l'écologie."

"Il y a une façon de concevoir l'écologie qui peut être enfermée dans des étiquettes, presque confisquée d'un point de vue politique, déplore le candidat. Ça ne fait pas avancer les positions de façon concrète. _L'écologie doit traverser la société pour être efficiente_. On doit réunir des écologistes, mais pas seulement." Il assume des ambitions de victoire : "quand on se présente à une élection, c'est pour la gagner, pas pour faire de la figuration."

Des têtes connues

Le maire de Langouët peut compter sur des personnalités connues, telles que le chef Olivier Roellinger ou la navigatrice Anne Quéméré, sur sa liste pour lui donner un écho plus puissant. "C'est important de populariser notre liste avec des gens crédibles. Quand on connait le parcours de certains, comme Olivier Roellinger, avec ce qu'il a fait pour la pêche et le commerce équitable, c'est un personnage d'une grande compétence pour la Région."

"Ce qu'on appelle les people, ce sont des gens qui sont engagés, et pas que depuis cette campagne, affirme Daniel Cueff. Ils souhaitent _mettre leur notoriété au service d'un projet auquel ils croient_."