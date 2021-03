Elections régionales en Bourgogne-Franche-Comté : qui sont les têtes de liste ?

Les têtes de liste se font connaître dans la course aux régionales de juin 2021 en Bourgogne-Franche-Comté. En attendant que la présidente socialiste sortante, Marie-Guite Dufay, exprime ses intentions, certains partis de gauche, EELV, LREM, Les Républicains et le RN ont dévoilé leur candidat.

Les élections régionales auront lieu les 13 et 20 juin prochains, les deuxièmes du genre depuis la réforme territoriale qui a vu la naissance des grandes régions. En Bourgogne-Franche-Comté, cinq têtes de liste se sont fait connaître, mais les positions sont loin d'être figées dans la mesure où la présidente sortante, la socialiste Marie-Guite Dufay, n'a pas fait connaître ses intentions. En attendant qu'elle annonce si elle est à nouveau candidate, ou pas, France Bleu fait le point sur les têtes de liste déclarées.

Gilles Platret, chef de file Les Républicains

Investi dès septembre 2020, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), est le chef de file LR pour ces régionales, avec cette mission : ravir la Bourgogne-Franche-Comté à la gauche. En présentant sa candidature, ce passionné d'histoire de 47 ans a mis en avant "la lutte contre le déclassement de la région" et "la désindustrialisation".

Gilles Platret, chef de file LR pour les élections régionales 2021 en Bourgogne-Franche-Comté. © Maxppp - Michaël Desprez

Tête de liste, le Bourguignon Gilles Platret s'affiche toutefois en binôme avec Jean-Michel Sermier, député du Jura, ancien maire de Dole.

Julien Odoul pour le Rassemblement national

Conseiller régional sortant et conseiller municipal à Sens (Yonne), Julien Odoul, 35 ans, a été désigné le 26 janvier comme tête de liste pour le RN. Entré en politique au centre, il a même été candidat aux législatives sous l'étiquette UDI. Mais c'est au FN, rejoint en 2014, qu'il a percé, devenant chef de groupe au conseil régional, après le départ de Sophie Montel en 2017.

Julien Odoul au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en 2017. © Maxppp - JC Tardivon

Au conseil régional où il siège depuis 2015, Julien Odoul a notamment provoqué un incident très médiatisé en octobre 2019 : il avait demandé à une femme installée dans le public, de retirer son voile et publié sur les réseaux sociaux la vidéo de son intervention. Après cet épisode, il a été critiqué par certains au sein de son parti, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir l'investiture.

Stéphanie Modde pour EELV

Europe-Ecologie-Les-Verts a désigné Stéphanie Modde, conseillère municipale à Dijon, pour être sa cheffe de file. Sa liste, présentée le 16 février, associe plusieurs forces écologistes : outre EELV, elle regroupe Cap 21 et Génération Ecologie. Stéphanie Modde n'exclut pas pour autant une alliance avec la gauche.

La Dijonnaise Stéphanie Mode, cheffe de file EELV pour les régionales en Bourgogne-Franche-Comté. © Maxppp - TARDIVON JC

Denis Thuriot pour LREM

C'est le maire de Nevers (Nièvre), Denis Thuriot, qui est tête de liste La République en Marche et Modem à ces élections régionales. Il l'a annoncé le 5 mars. Candidat sans étiquette aux municipales en 2014, Denis Thuriot a ravi la ville de Nevers aux socialistes alors qu'elle était à gauche depuis plus de 40 ans. Il a été réélu au premier tour en mars 2020.

Denis Thuriot, maire de Nevers, est tête de liste LREM aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté. © Maxppp - Vincent Isore

Denis Thuriot, ancien avocat, âgé de 54 ans, a entamé sa carrière politique au PS, avant de prendre ses distances. Il a rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron en 2016.

Bastien Faudot, tête de liste de l'union de six partis de gauche

"Le temps des cerises, pour un printemps de la gauche et écologiste", c'est le nom de la liste menée à gauche par Bastien Faudot. Le Belfortain rassemble derrière sa candidature six partis : la Gauche républicaine et socialiste dont il est le responsable national, la Gauche démocratique et sociale, Ensemble!, le mouvement de Clémentine Autain, La France Insoumise, Nouvelle Donne et Place Publique.

Bastien Faudot en 2017. © Maxppp - LIONEL VADAM

Bastien Faudot, 42 ans, conseiller départemental du Territoire de Belfort, avait tenté d'être candidat pour le MRC à la présidentielle de 2017, avant de renoncer, faute des parrainages suffisants pour appuyer sa candidature.

Les résultats des élections régionales de 2015 en Bourgogne-Franche-Comté

Le Front national emmené par Sophie Montel était arrivé en tête du premier tour des régionales de décembre 2015. Outre le FN, la liste d'union de la droite menée par François Sauvadet et celle d'union de la gauche dirigée par Marie-Guite Dufay étaient qualifiées. Au second tour, c'est la gauche qui s'était imposée.