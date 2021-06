Élections régionales en Bretagne : faut-il mettre de l'argent pour améliorer la ligne TER Brest-Quimper ?

Des dizaines de milliers de Finistériens prennent leur voiture tous les jours entre Brest et Quimper. La ligne TER a été améliorée mais elle reste lente. Faut-il mettre de l'argent pour doubler la voie, construire des ponts, des tunnels ? Question posée aux principaux candidats aux régionales.

Des dizaines de milliers de Finistériens prennent leurs voitures tous les jours pour aller de Brest à Quimper. Entre 10 000 et 25 000 si on en croit les données de la Dir Ouest, la Direction Interdépartementale des routes Ouest. En voiture, le trajet est d'environ une heure alors qu'en train, c'est en moyenne une heure et quart.

Alors que prendre le train entre Landerneau et Brest, ou entre Quimper, Quimperlé ou Lorient fait gagner du temps par rapport au train, les deux plus grandes villes du Finistère restent très mal desservies par le train.

La ligne TER a été améliorée. Quatre-vingts millions viennent d'y être investis pour éviter sa fermeture et la rendre plus confortable, mais elle reste lente. 1h08 au minimum, 1h25 au maximum, 1h16 en moyenne. Cette ligne reste à une seule voie, elle n'est pas électrifiée et passe sur un relief vallonné, avec de vastes courbes qui obligent à ralentir.

Électrifier, construire des tunnels

L'électrification coûterait plusieurs dizaines de millions. Selon les services de la région, il n'est pas certain que remplacer un train thermique par un train électrique permettrait de gagner du temps. Pour aller plus vite, il faudrait construire des ponts, des tunnels, ce qui reviendrait évidemment très cher.

Qu'en disent les principaux candidats ?

Loïg Chesnais-Girard, président régional sortant, tête de la liste La Bretagne avec Loïg (PS) défend son bilan : "Nous avons été au-delà des compétences habituelles de la région en investissant 80 millions avec l'État et la SNCF pour rénover cette ligne menacée de fermeture. Alors certes, elle n'est pas électrifiée et est à une seule voie. Mais rappelons que _l'arrêt dans les gares intermédiaires est essentielle_."

Thierry Burlot, tête de file de Nous la Bretagne (En Marche/UDI, Modem) : "Il faut apporter des réponses sur les liaisons Nord/Sud avec un cadre général de déplacement. Il y a la question du train, mais aussi de l'accès aéroportuaire entre Quimper et Brest."

Claire Desmares-Poirrier, tête de la liste Bretagne d'Avenir (EELV, UDB et six autres formations politiques) : "Nous sommes pour le doublement de la ligne et l'électrification pour avoir un report efficace de la route vers le train. Cela a un coût, mais c'est une question d'écologie et de sécurité. Cela fait trop longtemps que l'on regarde trop vers Paris."

Isabelle Le Calennec, tète de la liste Hissons Haut La Bretagne (LR) : "Il y a 17 000 usagers du TER en Bretagne et je suis moi-même une usagère régulièr du Vitré- Rennes en travaillant dans le train. Si les Bretons nous font confiance, nous reverrons les choses avec la SNCF pour proposer plus de navettes et revoir le tarif de la ligne Brest- Quimper."

Gilles Pennelle, tête de liste Une Bretagne Forte, (Rassemblement National) : " C'est vrai pour cette ligne, mais aussi pour Rennes-Fougère. Le président sortant Loïg Chesnais-Girard et ses amis ont beaucoup trop investi pour la ligne TGV."

Pierre- Yves Le Cadalen, tête de liste la France Insoumise : "Nous voulons reporter les investissements liés à l'aérien vers le train et le vélo pour faire face au changement climatique. Donc, oui, il faut aller vers des transports bas carbonés. Il n'y a pas d'investissement trop cher pour cela. Il faut remailler le territoire de petites lignes et améliorer le service."