Élections régionales en Bretagne : peut-on aider à manger breton ?

Est-il possible de soutenir encore plus la consommation locale?

Du poisson, des légumes, de la viande, des produits laitiers, des gâteaux et j'en passe. La Bretagne produit 50% de la pêche française. L'agriculture bretonne et l'agroalimentaire ont une forte capacité d'exportation, mais les Bretons ne mangent pas toujours breton. Or, cela permettrait de soutenir l'emploi. Et en réduisant les transports, de lutter contre le réchauffement climatique.

Ce qui se fait actuellement

Depuis le premier confinement, la région a lancé la plateforme Produit-locaux.bzh pour rapprocher producteurs et consommateurs. Actuellement, les œufs, le lait, la viande sont souvent étiquetés avec leur provenance. Ce n'est pas le cas pour le poisson. Même si la région cofinance le logiciel Breizh apports qui doit faciliter la vente en criée de la pêche hauturière bretonne. Pour la restauration collective, depuis 2016, la région soutient Breizh Alim, qui aide les mairies à rédiger les appels d'offre public en ajoutant des clauses environnementales. Et puis, la région peut influer sur ce que mangent les jeunes des 120 lycées bretons. Aujourd'hui certes l'Éducation nationale achète les denrées, mais c'est la région qui finance.

Ce que proposent les principaux candidats

Loïg Chesnais-Girard, président régional sortant, tête de la liste La Bretagne avec Loïg (PS) : "Une lotte pêchée au Guil' ressemble à une lotte pêchée au Brésil. Les œufs, le lait, la viande sont étiquetés. Pour le poisson, on peut faire mieux. Quant aux cantines des 120 lycées gérés par la région, je souhaite lors du prochain mandat que _la région prenne la main sur les achats_. Actuellement, c'est l'Éducation nationale qui achète et cuisine et la région qui finance. Je veux que la région puisse choisir les achats."

Isabelle Le Calennec, tête de la liste Hissons Haut La Bretagne (LR) : "Je souhaite que les commandes pour les lycées favorisent le manger breton. Cela nécessite ce qu'on appelle des allotissements, c’est-à-dire séparer les marchés. Cela nécessite aussi de sensibiliser les parents, mais aussi les producteurs bretons pour qu'ils soient en mesure de fournir la restauration scolaire."

Thierry Burlot, tête de file de Nous la Bretagne (En Marche/UDI, Modem) : "Ça passera par les circuits courts et la restauration collective, mais il faudra surtout _que la société civile se réapproprie la question_. On est un peu moins de 3,5 millions d'habitants. On produit pour 15 à 17 millions d'habitants et cette grande capacité de production n'est pas toujours bien perçue. Pourtant, on a une des meilleures agricultures d'Europe, du monde, en termes de traçabilité, de sécurité alimentaire et de qualité de produit.

Claire Desmares-Poirrier, tête de la liste Bretagne d'Avenir (EELV, UDB et six autres formations politiques) : "Le modèle agroalimentaire breton est tourné vers l'export et est à bout de souffle. On a perdu 300 000 emplois en quarante ans. Et on dépend trop de l'export. Il faut par exemple soutenir une filière de protéine végétale, pour arrêter d'exporter du soja OGM. Nous pouvons _réorienter les aides de la région vers l'agroécologie_. Dans les dix prochaines années, une ferme sur deux va changer de propriétaire. Il faut profiter de cette opportunité pour changer de modèle."

Gilles Pennelle, tête de liste Une Bretagne Forte, (Rassemblement National) : "J'appelle cela le localisme. Il faut favoriser les circuits courts, d'autant plus qu'on a tout ici en Bretagne. On parle d'alimentation, mais c'est aussi le cas pour le granit. Quand on voit des maires qui font venir du granit chinois pour nos trottoirs, c'est anormal. Il faut donc introduire des critères environnementaux dans les marchés publics. Quant aux cantines des lycées, il faut favoriser le manger breton."