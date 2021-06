Régionales en Ile-de-France : le discours de victoire de Valérie Pécresse et les premiers mots de Julien Bayou

La victoire annoncée de Valérie Pécresse aux élections régionales en Ile-de-France avec une estimation de 46% des voix, a été saluée par ses militants à son QG de la rue de Turin à Paris. La future présidente de la Région va fêter sa victoire au KUBE un hôtel de luxe situé dans le 18e arrondissement de Paris.

Auparavant, Valérie Pécresse, tout habillée de blanc, a remercié ses soutiens en particulier le président de son comité de soutien, le président du Sénat Gérard Larcher.

Le discours de victoire de Valérie Pécresse

Je serai la présidente de tous les Franciliens a-t-elle déclaré : "A tous, je veux dire ce soir que je continuerai à diriger la région comme je l'ai fait depuis six ans, en affirmant mes convictions, bien sûr, mais aussi en restant à l'écoute de toutes les opinions et sans aucun sectarisme. J'ai été et je serai la présidente de tous les Franciliens".

"Je crois plus que tout à la politique par la preuve" - Valérie Pécresse

"Cette victoire ce soir, elle est belle, elle est belle, car elle est _l'aboutissement de nombreuses années d'engagement_, de rencontres, mais aussi de travail et de résultats. Nous avons fait de la sécurité et de la laïcité, de la qualité de vie et de la solidarité les valeurs cardinales de nos actions concrètes. Je crois plus que tout à la politique par la preuve."

" Nous avons relevé le défi de la crédibilité et du rassemblement par-delà les clivages et les clivages, il y en a en Ile-de-France, entre Paris et la banlieue, entre les quartiers populaires et les centres villes, entre les cas, les territoires urbains et les territoires ruraux", ajoute la présidente sortante de la région qui devrait retrouver son siège.

"Nous avons fait baisser le Rassemblement National"

"Cette victoire, elle est belle, car comme en 2015, rien n'était écrit. Nous avons dû engager, nous engager sur quatre fronts. D'abord, par notre fermeté et notre attention aux territoires ruraux, nous avons fait baisser le rassemblement national, l'extrême droite, pourtant en ascension depuis plusieurs scrutins par notre clarté. Nous avons fait gagner les forces de la droite et du centre dans une région où la majorité présidentielle avait décidé d'engager cinq ministres par notre incarnation d'une écologie des résultats. Nous avons prouvé que l'écologie n'appartenait à aucun camp".

Les premières paroles de Julien Bayou

La liste d'union à gauche n'a pas réussi à s'imposer en Ile-de-France. Elle n'a obtenu que 33,6% selon les dernières estimations.

Julien Bayou avec Audrey Pulvar et Clémentine Autain après les premières estimations qui les donnent perdants © Radio France - Flora Midy

La tête de liste Julien Bayou, qui est aussi secrétaire national d'EELV, a d'abord pris la parole pour réagit aux résultats nationaux. "La gauche et l'écologie sont de retour, et si la victoire n'est pas partout aujourd'hui, elle arrivera demain", a-t-il déclaré.

Les résultats en Ile-de-France

Vous pourrez consulter tous les résultats ci-dessous dès qu'ils seront validés par le ministère de l'Intérieur.