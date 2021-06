Elections régionales en Ile-de-France : Valérie Pécresse donnée gagnante selon les premières estimations

Valérie Pécresse arrive largement en tête de ce second tour des élections régionales en Ile-de-France selon les premières estimations Ipsos/Sopra Stéria pour Radio France France TV et LCP. A 21h, elle est créditée de 46%.

L'union à gauche, entre Julien Bayou (EELV) Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI) qui avaient décidé de faire une liste commune au second tour pour contrer la présidente sortante Valérie Pécresse, n'a pas réussi à s'imposer selon les premières estimations Ipsos/Sopra Stéria pour Radio France France TV et LCP.

Valérie Pécresse sur le chemin de la victoire

Valérie Pécresse au vu des premiers résultats de ce second tour qui lui donne 46% des voix devrait donc faire un deuxième mandat à la tête de la région Ile-de-France.

Sa victoire annoncée a été saluée par les militants à son QG, rue de Turin à Paris.

Cette victoire n'est pas une surprise. Les sondages ont toujours donné la victoire à la présidente sortante qui avait creusé l'écart dès le premier tour. La quadrangulaire (Union à gauche, Union à droite, LREM et RN) proposée aux électeurs franciliens n'a pas, non plus, facilité la tâche à la liste d'union à gauche.

Les autres listes

Selon les premières estimations, cette liste "Rassemblement écologique et solidaire", est créditée de 33,6%.

La tête de liste Julien Bayou a prise la parole depuis son QG au Hangart dans le 19e arrondissement de Paris.

Quant au Rassemblement National il aurait 11%.

La République en Marche obtiendrait 9,4%.

Une abstention toujours très forte

Pour l'abstention les dernières estimations annoncent 67% au deuxième tour pour l'Ile-de-France. Ce taux était de 69,2% au premier tour de ces régionales 2021.