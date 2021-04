Élections régionales et départementales : comment voter par procuration ?

Les élections régionales et départementales doivent se dérouler les 20 et 27 juin prochains. Si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote ces jours-là, il est possible de voter par procuration. Cette année, la demande de procuration est même possible en ligne. On vous explique tout.