Élections régionales et départementales : 12,22 % de participation à 12 heures, en baisse par rapport à 2015

Peu d'électeurs se sont pour le moment déplacés dans les bureaux de vote pour le premier tour des élections régionales et départementales ce dimanche. Le taux de participation à 12 heures est de 12,22%, en baisse par rapport à 2015.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans le détail, lors des régionales de décembre 2015, le taux de participation à la mi-journée s'élevait à 16,27 %. Pour les départementales de mars 2015, il était de 17,97%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Cette faible mobilisation confirme les craintes d'une abstention massive. Le record d'abstention date de 2010 (53,67%) pour un premier tour des régionales et de 2011 (55,68%) pour un premier tour des départementales, qui s'appelaient alors les cantonales.

Les trois départements où le taux de participation est le plus élevé sont la Haute-Corse (24,15%), la Corse-du-Sud (20,63%) et l'Aude (20,01%). Les trois départements où le taux de participation est le plus faible sont le Val-d'Oise (6,97%), la Seine-Saint-Denis (7,37%) et Paris (7,73%).