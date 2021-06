Élections régionales et départementales : 12,66 % de participation à 12 heures

Le taux de participation du second tour des élections régionales et départementales qui se déroule ce dimanche est de 12,66 % à 12 heures, quasiment identique au premier tour et en baisse par rapport à 2015. Au premier tour, deux électeurs sur trois (66,7 %) avaient au final boudé les urnes.