Elections régionales et départementales : des communes de Côte-d'Or recherchent assesseurs désespérément

Un peu plus de trois semaines des élections régionales et départementales. Il en manque une dizaine à Genlis, cinq à Clénay, et ce ne sont pas les seules : la situation est pareille Varois-et-Chaignot.

Plusieurs solutions pour combler les manques

Pour éviter d'être trop juste, les maires ont plusieurs solutions. "Je prends la liste d'émargement et puis on contacte progressivement des personnes qu'on a dans notre entourage, raconte le maire de Clénay, Frédéric Imbert. Ce sont des habitants inscrit sur les listes électorales qui sont investis dans la vie de la commune. Et puis, si besoin, je vais élargir cette liste et envoyer des mails." C'est ce qu'il a fait ce mardi 1er juin.

"Si ça ne suffit pas, on peut passer par Facebook et peut-être qu'on en viendra là", explique Frédéric Imbert, maire de Clénay

Le scénario est presque similaire à Genlis où les membres du conseil municipal sont chargés de prêcher la bonne parole auprès de leur entourage puisqu'il manque une dizaine d'assesseurs. Autre solution, les SMS pour convaincre les récalcitrants d'aller aider dans les bureaux de vote. Mais certains maires commencent à être à court de solution comme à Clénay. "Si ça ne suffit pas, on peut passer par Facebook et peut-être qu'on en viendra là", raconte Frédéric Imbert, le maire. Bon, ce n'est pas une nouveauté puisque plusieurs villes en France ont fait ce choix pour attirer des candidats. C'est le cas de Nîmes (Gard), Epinal (Vosges) ou encore Sarreguemines (Moselle).

Que se passe-t-il s'il n'y a pas assez d'assesseurs le jour de l'élection ?

L'épilogue qu'aucune maire ne veut : pas assez d'assesseurs le jour des élections régionales et départementales. En face, les pouvoirs publics ont des garde-fous pour éviter ce genre de situation. Si manque d'assesseurs il y a, "ils seront pris parmi les acteurs présents dans le bureau de vote. Le code électoral prévoit cette disposition : "électeur présent sachant lire et écrire le français." Avec un ordre de priorité, d'abord le plus jeune, puis le plus âgé. De force", précise Jean-Luc Milani, directeur des collectivités à la préfecture de Côte-d'Or.

En cas de manque, les maires ont aussi la possibilité de faire appel à la réserve civique, des bénévoles qui peuvent intervenir dans des situations d'urgence, comme au début de la crise sanitaire, début 2020.

Comment devenir assesseur ?

Pour devenir scrutateur pendant les élections, il faut tout simplement être inscrit sur le liste de votre commune. Normalement, chaque binôme candidat aux élections départementales propose le nom d'une personne pour devenir assesseur. Mais dans certaines villes où il en manque, vous pouvez vous présenter avec votre carte d'électeur dans la mairie où vous êtes inscrit et faire acte de candidature.

Si vous allez devenir assesseur, il vous sera possible d'avoir une attestation pour être vacciné plus vite, précise une circulaire du ministère de l'intérieur aux maires et aux préfets.