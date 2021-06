Seuls 11,42% des Isérois se sont déplacés ce dimanche matin pour aller voter aux élections départementales et régionales. Lors du scrutin régional de 2015, la participation à la mi-journée en Isère était de 19,09%.

Élections régionales et départementales en Isère : la participation en baisse à la mi-journée

Jour de vote ce dimanche en France pour élire les conseillers régionaux et départementaux. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures du matin et se fermeront à 18, 19 ou 20 heures selon les communes (voir ci-dessous). A midi ce dimanche, le taux de participation est de 11,42% en Isère. C'est bien moins qu'en 2015 lors des dernières élections régionales (19,09%). Au niveau national, la participation est de 12,22% pour ce premier tour des élections régionales et départementales.

Abstention record ?

Pour ce double scrutin, l'abstention pourrait être à nouveau la grande gagnante. L'institut de sondage Ipsos table sur 60%, ce qui serait un record absolu pour une élection en France.

Le record d'abstention date de 2010 (53,67%) pour un premier tour des régionales et de 2011 (55,68%) pour un premier tour des départementales, qui s'appelaient alors les cantonales.

Les horaires des bureaux de votes en Isère

19 heures : Bourgoin-Jallieu, Voiron, Echirolles, Saint-Martin-d'Hères, Fontaine, Claix, Crolles, Eybens, Gières, Le Fontanil, Pont de Claix, Sassenage, Seyssinet et Voreppe.

20 heures : Grenoble, Saint-Égrève et Saint-Martin-le-Vinoux.

Pour toutes les autres communes, les bureaux de vote ferment donc à 18 heures.