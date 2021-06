France Bleu Lorraine revient sur les résultats du premier tour des élections régionales et départementales en Moselle et dans le Grand Est. Retrouvez les têtes de liste en direct dans notre matinale spéciale à partir de 6h ce lundi.

Élections régionales et départementales : France Bleu Lorraine en matinale spéciale ce lundi

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin et fermeront à 18h ce soir

France Bleu Lorraine revient sur les résultats du premier tour des élections régionales et départementales qui a eu lieu ce dimanche en Moselle et partout en France. Retrouvez les têtes de liste en direct sur notre antenne à partir de 6h.

Le scrutin a été marqué par un niveau d'abstention record, dans le Grand Est et particulièrement en Moselle.

Régionales Grand Est

Jean Rottner (LR) est en tête dans le Grand Est avec 31,23% des voix devant Laurent Jacobeli (RN) qui recueille 21,33% des voix. On se profile vers une quadrangulaire au second tour.

La gauche et les écologistes ont annoncé leur intention de s'allier au second tour. La candidate de l'alliance écologie - gauche, Eliane Romani, recueille 14,39% des voix. Celle d'Aurélie Filippetti et de l'Appel Inédit, 8,55% des voix.

Les candidats de droite n'ont pas trouvé de terrain d'entente. La candidate de la majorité présidentielle Brigitte Klinkert qui a recueilli 10,69% a décidé de se maintenir.

Retrouvez les candidats aux élections régionales en direct dans la matinale spéciale sur France Bleu Lorraine :

7h20 : Éliane Romani, tête de liste "Il est temps" (EELV, PS et PCF)

7h45 : Jean Rottner, tête de liste "Plus forts ensemble" (LR)

8h10 : Laurent Jacobelli, tête de liste du Rassemblement National

8h : Isabelle Rausch, pour la liste régionale "La force de nos territoires" de Brigitte Klinkert ( Divers centre )

Départementales

La droite et le centre sortent gagnants de ce premier tour en Moselle. Ils arrivent en tête dans 22 cantons sur 27 : les trois cantons de Metz, à Thionville, Montigny-lès-Metz, Yutz, le Pays Messin, les Coteaux de Moselle ou encore Saint-Avold.

Le président sortant Patrick Weiten est largement en tête à Yutz, mais devra passer par un second tour.

Le RN recule dans le département, mais prend les devants dans les cantons de Hayange, Sarralbe et Faulquemont.

Retrouvez les réactions et les analyses après ce premier tour des élections départementales en Moselle ce lundi , à partir de 6h sur France Bleu Lorraine.

