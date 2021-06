Les bureaux de vote en Mayenne ont ouvert à 8h ce dimanche 27 juin pour le second tour des élections départementales et régionales. Plus de 223 000 électeurs sont à nouveau appelés à voter. Le taux de participation est en baisse à 12h dans notre département, par rapport au dernier scrutin de 2015.

Élections régionales et départementales : 12,68% de participation à 12h en Mayenne pour le second tour

Les 354 bureaux de vote en Mayenne ont ouvert à 8 heures ce dimanche 27 juin et ferment à 18 heures. 223 081 électeurs mayennais sont à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections départementales et régionales. Le taux de participation à 12 heures est un peu plus élevé par rapport au premier tour : 12,68% des Mayennais sont allés voter pour l'instant, contre 12,44%. Un chiffre qui reste en baisse par rapport à 2015.

Une très faible participation

Le taux de participation est en baisse dans notre département pour ce second tour des élections départementales et régionales : selon les chiffres de la préfecture de la Mayenne, seuls 12,68% des Mayennais sont allés voter à 12 heures. Lors du dernier scrutin en 2015, 13,32% des électeurs mayennais s'étaient déplacés aux urnes à la même heure pour le second tour des départementales, contre 17,25% des électeurs pour les régionales. En revanche, c'est un peu mieux qu'au premier tour, où 12,44% des Mayennais s'étaient déplacés à midi.

Les Mayennais votent dans les 17 cantons du département : 34 conseillers départementaux seront élus à l'issue de ce second tour des élections départementales. Ils ont également le choix entre quatre têtes de liste aux élections régionales en Pays de la Loire.

Au premier tour des élections départementales et régionales dimanche 20 juin, le taux de participation était historiquement faible en Mayenne avec 32,10% de votants.