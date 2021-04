Elections régionales : Geneviève Darrieussecq présente sa tête de liste pour la Vienne

La campagne pour les élections régionales est officiellement lancée ! Après avoir annoncé sa candidature vendredi dernier, la landaise Geneviève Darrieussecq se déplace dans chaque département de la Nouvelle-Aquitaine pour présenter ses têtes de liste. L’heureuse élue s’appelle Françoise Ballet-Blu. À la fin de l’été, la cheffe d’entreprise engagée devient parlementaire en remplaçant le député LREM Jacques Savatier dont elle était la suppléante. Elle est par ailleurs membre de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée Nationale. Dans les Deux-Sèvres, le Niortais Bastien Marchive est En Marche.

Depuis que je suis élue, je me rends compte qu'il y a peu de femmes en politique

Françoise Ballet-Blu met en avant ses combats féministes et souhaitent davantage de femme en politique. « Plus on monte en politique, moins il y a de femme, comme dans une entreprise et c'est dramatique. J'aimerais servir de modèle. J'aurais réussi mon mandat si j'ai donné l'envie à d'autres femmes de s'engager » espère-t-elle.

Mettre plus de région dans le département

A moins de deux mois des élections régionales, qui auront lieu en même temps que les départementales, Geneviève Darrieussecq souhaite avant tout que chaque électeur se sente concerné par ce scrutin à la participation habituellement faible « Les départements et les régions (avec les mairies) agissent directement dans la vie de chacun. Il faut aller voter, car cela un impact sur l'avenir de nos enfants, leur formation, les lycées, les trajets domicile-travail, l'emploi, le développement économique de son entreprise, économiser l'eau, produire des énergies renouvelables » explique-t-elle. « Notre envie, c'est de leur apporter plus de région dans le département » complète Françoise Ballet-Blu. Les enjeux qui se dessinent en pleine crise sanitaire sont multiples. La priorité pour elles, est de redonner espoir aux français, de redémarrer le tourisme , de relancer l'emploi.

Dès ce samedi, Françoise Ballet-Blu lance la campagne dans la Vienne. Elle rendra notamment visite aux exploitants agricoles touchés par l'épisode inédit de gel sur le département puis aux salariés de l'entreprise Moreau-Lathus.

Les élections régionales, repoussées une nouvelle fois la semaine dernière, auront lieu les 20 et 27 juin. Les autres candidats en Nouvelle-Aquitaine sont notamment le président sortant Alain Rousset (PS), Nicolas Florian (LR), Nicolas Thierry (EELV) et Edwige Diaz (RN).