Elections rÃ©gionales : l'impossible alliance Ã  droite dans le Grand Est

Elections régionales : l'impossible alliance à droite dans le Grand Est

Dans le Grand Est, il y aura deux listes marquées à droite lors que second tour de l'élection régionales. Brigitte Klinkert, la candidate de la majorité maintient sa liste arrivée en 4e position, alors que Jean Rottner(LR) est arrivé en tête au soir du second tour avec plus de 31%des voix.