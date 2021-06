Elections régionales : Loïg Chesnais-Girard veut "encore servir la Bretagne"

Loïg Chesnais-Girard, président sortant de la région Bretagne, veut défendre son bilan: candidat socialiste aux régionales, tête de liste La Bretagne avec Loïg, entend conserver son poste pour un second mandat.

Il est le président sortant de la Région Bretagne mais brigue pour la première fois les suffrages des électeurs à ce poste : à la tête du conseil régional depuis l'été 2017, en remplacement de Jean-Yves Le Drian parti au gouvernement, Loïg Chesnais-Girard se présente comme tête de liste "La Bretagne avec Loïg".

"J'ai encore de l'énergie, de la gniacke, de l'envie pour cette Bretagne. _Il y a encore beaucoup de choses à faire_, j'ai encore envie de servir la Bretagne", lance le candidat socialiste. Il met l'accent sur un "moment breton" : il y a selon lui "une capacité post-covid à continuer à nous dépasser et trouver des solutions pour nous-mêmes, plus de Bretagne et moins de Paris."

La gauche divisée

Pour cette élection, le président de Région sortant doit affronter pas moins de 12 listes concurrentes, dont celle de Thierry Burlot ("Nous la Bretagne"), qui était pourtant son vice-président à la région. Loïg Chesnais-Girard lui a retiré ses délégations lorsqu'il s'est porté candidat aux élections régionales. "Il a fait un choix, c'est à lui de l'assumer", tacle-t-il.

"Nous assumons un bilan, il a voté l'ensemble des délibérations que j'ai proposé, et il a fait un choix ensuite, guidé certainement par des voies parisiennes, estime Loïg Chesnais-Girard. Je rappelle que _l'objectif est de servir la Bretagne et de ne pas nationaliser ce scrutin_. Ce n'est pas un débat pour préparer 2022." Pas de regrets non plus quant au silence de Jean-Yves Le Drian, qui ne lui a pas pour l'heure apporté son soutien de façon officielle : "c'est quelque part une marque de confiance, de dire que ce n'est pas à lui de s'exprimer à ce moment."

Taclé sur les enjeux environnementaux

Vivement attaqué par ses adversaires de gauche sur les questions environnementales, avec la présence d'industriels bretons comme Loïc Hénaff sur sa liste, Loïg Chesnais-Girard assume : défendre l'environnement comme les usines, "c'est indispensable, faire en sorte que ce soit compatible": "je veux des ouvriers et ouvrières dans nos usines, lance-t-il, et si on veut les garder, il faut que ces usines se transforment et intègrent les enjeux environnementaux. Les aides de la Région seront couplées à ces enjeux."