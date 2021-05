Élections régionales : Priorité emploi en Bretagne pour la liste d'Isabelle Le Callennec

Alors que la campagne pour les élections régionales débute officiellement ce lundi, la liste de droite et du centre Hissons haut la Bretagne d'Isabelle Le Callennec met le cap sur l'emploi.

Parmi les milliers de manifestants et les personnalités vues à Guingamp samedi pour la manifestation pour les langues régionales, Isabelle Le Callennec a tenu à faire le déplacement. "Ce qui arrive est assez étonnant ! La loi a été votée dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat, ce qui est avancée majeure", explique la tête de liste de Hissons haut la Bretagne, rappelant la saisine du Conseil constitutionnel par les députés LREM et MoDem, puis la censure partielle de la "loi Molac". "Cela met en danger clairement les écoles Diwan, qui ne sont plus une expérimentation mais des écoles reconnues, qui ont 44 ans et qui sont reconnues à ses résultats. Je ne comprends pas qu'on puisse encore s'opposer à ce titre d’enseignement qui réussit très bien."

1,5% du budget pour les langues régionales

Proposition de la liste ? "Nous allons consacrer 1,5% du budget de la région, soit trois fois plus qu'aujourd'hui au soutien aux langues régionales, le breton et le gallo. Ça passe par le soutien à ceux qui font des études pour être enseignants en breton."

Problèmes à recruter

"Je ne passe pas une journée sans rencontrer un chef d'entreprise qui me dit qu'il a des difficultés à trouver des salariés parce qu'il a des carnets de commande pleins. La priorité des priorités est de faire de la région la région du plein emploi durable. Il faut soutenir les fleurons industriels dans la région" annonce Isabelle Le Callennec.

Développer le très haut débit

"Je souhaite qu'on développe le très haut débit, on a trois ans de retard ! Il faut qu'on ait un guichet unique, un guide des aides simples, qu'on les accompagne en France et à l'export, et il faut insister sur la formation professionnelle" conclut la cheffe de file de la liste de droite et du centre Hissons haut la Bretagne.