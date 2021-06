Elections régionales : record d'abstention dans le Grand Est, région où l'on a le moins voté en France

Le Grand Est est la région de France où l'on s'est le plus abstenu en France.

Le record d'abstention marquera sans conteste le premier tour de ces élections régionales dans le Grand Est. Selon Ipsos, l'abstention s'élèverait à 70,8% dans le Grand Est pour ce premier tour. Ce serait donc la région où l'on a le moins voté en France. Dans le reste du pays, les chiffres vont dans le même sens. Selon les premières estimations des instituts de sondage, l'abstention atteindrait entre 66,1% et 68,6%.

De tous les départements du Grand Est, c'est en Moselle que ce taux de participation est le plus bas. A 20 heures, la participation finale en Moselle est estimée à 20,79%, près de 23 points en dessous de celle de 2015.

Une abstention inédite

En France, c'est donc le scrutin qui a le moins mobilisé depuis le référendum sur le quinquennat le 24 septembre 2000, le record absolu d'abstention sous la Ve République avec 69,8%.

Hors référendum, les pires scrutins, en terme de mobilisation électorale, étaient jusqu'à présent les élections européennes de 2009 (59,37%) et le 2e tour des élections municipales de juin 2020 (58,6%), en plein déconfinement.

Des explications à l'abstention

Tous les candidats de cette élection dans le Grand Est ont commenté et déploré cette abstention record. Les premiers mots de Jean Rottner, le président LR sortant, en tête avec une large avance, vont dans ce sens. Il parle d'une "abstention considérable", qu'il regrette.

La première explication avancée, c'est d'abord ce scrutin fourre-tout qui a peut être rebuté les électeurs par son manque de clarté. Aurélie Filipetti (LFI/Gen.s), reconnaît que le Grand Est est "mauvais élève" mais fait aussi porter la responsabilité sur le gouvernement et la "mauvaise organisation de ce double scrutin, avec des problèmes de communication et de distribution des professions de foi".

Désintérêt des électeurs et dégoût des politiques, c'est ainsi que Lutte Ouvrière analyse ces chiffres.

Le candidat les Patriotes, Florian Philippot n'est pas étonné mais trouve cela inquiétant. Il rejette la faute sur certains partis politiques et parle de ras-le-bol des électeurs : "Il ne faut pas engueuler les électeurs mais tout simplement se dire que les français en ont marre des petites compromissions politiciennes. Certains partis politiques changent d’idées comme ils changent de chemise, selon les sondages. Tout cela, ça dégoûte les gens. Il va falloir remettre un peu de conviction et de droiture de comportement dans la politique sinon plus personne n’ira voter"

L'explication avancée par Jean-Louis Masson, candidat du RN en Moselle, c'est un rejet du Grand Est. Selon lui, "dans les régions qui correspondent à quelque chose, les gens sont allés voter. Les régions où l’on a fusionné autoritairement les gens ne se sont pas déplacés". Il ajoute : "Le Grand Est ne correspond à rien, c’est une aberration, un monstre administratif, (...) et malheureusement les gens ont dit, on ne va pas voter et ça c’est dramatique".

Des appels à la mobilisation pour le second tour

Le candidat du RN Laurent Jacobelli, arrivé deuxième, avec près de 21% des suffrages selon les premières estimations estime que l'abstention favorise les sortants, mais se dit confiant pour le second tour.