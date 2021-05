Elections régionales : vos propositions en Bourgogne-Franche-Comté

Le développement économique, les transports ou encore les lycées sont quelques-unes des compétences des régions. A l'approche des élections des 20 et 27 juin, faites vos propositions pour la Bourgogne-Franche-Comté via #MaSolution, la consultation citoyenne de France Bleu avec Make.org.

Les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté ont lieu les 20 et 27 juin 2021

A quelques semaines des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté, les 20 et 27 juin, France Bleu interroge les internautes pour savoir quelles sont leurs propositions ou leurs envies dans les domaines qui relèvent du conseil régional. Vos solutions ou vos interpellations pourront être reprises dans les débats organisés par France Bleu (liste et dates de diffusion plus loin dans cet article).

Des propositions en lien avec les compétences régionales ont déjà été faites :

Développement économique : Jean-Pierre demande un effort contre les zones grises pour les mobiles en Saône-et-Loire. Janine, dans le Territoire de Belfort, propose de relancer la consigne de pots et bouteilles et de créer des usines “via l'économie solidaire” pour le nettoyage de ces contenants.

en Saône-et-Loire. Janine, dans le Territoire de Belfort, propose de relancer la consigne de pots et bouteilles et de pour le nettoyage de ces contenants. Lycées : Stéphanie, dans le Doubs, suggère que des lycéens initient les personnes âgées aux usages numériques , afin de “leur donner les clés d'une autonomie digitale simplifiée”.

, afin de “leur donner les clés d'une autonomie digitale simplifiée”. Transports : un Terrifortain demande "la gratuité du train pour les scolaires de la ligne Belfort-Delle pour rentabiliser la ligne". Une idée à étendre sur d'autres lignes TER ?

de la ligne Belfort-Delle pour rentabiliser la ligne". Une idée à étendre sur d'autres lignes TER ? L'environnement : Amine, dans l’Yonne, propose un défi pour inciter à “une meilleure gestion des déchets à domicile , avec gain à la clé comme des bons d'achats locaux.” Pour Georges, en Côte d’Or, il faut "isoler les bâtiments HLM contre la déperdition énergie et contre les bruits extérieurs et intérieurs".

, avec gain à la clé comme des bons d'achats locaux.” Pour Georges, en Côte d’Or, il faut "isoler les bâtiments HLM contre la déperdition énergie et contre les bruits extérieurs et intérieurs". Agriculture : Alexandre, dans le Doubs, estime qu'il faut "développer les surfaces agricoles en périphérie des villes et financer la formation de maraîchers pour développer les circuits courts".

Vos propositions avec #MaSolution

Vous aussi vous avez des idées ? A vous de jouer : déposez-les dans le module ci-dessous. Vous pouvez aussi voter pour celles des autres.

Les compétences de la région

Le conseil régional est l'institution qui a la main dans les domaines suivants :

le développement économique

la formation professionnelle, l'apprentissage et l'alternance

les lycées

les transports

l'aménagement du territoire et l'environnement

la gestion des fonds européens

l'innovation, la recherche et l'éducation supérieure

La région est également compétente pour les aides aux entreprises, mais pilote aussi des dossiers comme le plan régional de prévention et de gestion des déchets, ou encore les transports interurbains.

Les élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté avec France Bleu

France Bleu Besançon, France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Bourgogne et France Bleu Auxerre vous font vivre les élections régionales des 20 et 27 juin :

interrogez les principales têtes de listes du 31 mai au 4 juin, de 8h08 à 8h30, en appelant le 8 805 805 290 (numéro actif seulement les matins des interviews)

de 8h08 à 8h30, en appelant le 8 805 805 290 (numéro actif seulement les matins des interviews) suivez les débats en partenariat avec France 3 , le 9 juin à 20h55, avant le premier tour, et le 24 juin à 17h45 avant le second tour.

, le 9 juin à 20h55, avant le premier tour, et le 24 juin à 17h45 avant le second tour. vivez la campagne et les soirées électorales des 20 et 27 juin sur France Bleu et francebleu.fr