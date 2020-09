Elections Sénatoriales : découvrez les résultats dans la Somme

Laurent Somon, Stéphane Demilly et Rémi Cardon sont élus sénateurs de la Somme ce dimanche.

Ce dimanche se tenaient les élections sénatoriales pour renouveler la moitié de la chambre haute. Les trois postes de sénateurs dans la Somme étaient concernés. Le député centriste Stéphane Demilly (576 voix), le président LR du département Laurent Somon (498 voix), et le socialiste Rémi Cardon (384 voix) sont élus pour un mandat de six ans. Les trois sénateurs sortants, Daniel Dubois, Christian Manable et Jérôme Bignon ne se représentaient pas.

Sept listes étaient en lice. Elles ont été départagées par les grands électeurs de la Somme, les maires, conseillers départementaux, régionaux et autres députés qui étaient appelés à voter. 1767 votes ont été exprimés sur 1824 inscrits. On recense 14 votes blancs, 25 nuls.