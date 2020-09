Les élections sénatoriales se sont tenues ce dimanche en Creuse, comme dans 59 autre départements français. Jean-Jacques Lozach a été réélu à l'issue du premier tour avec 50,74% des voix, tout comme Eric Jeansannetas, qui arrive en tête à l'issue du second tour avec 43,51% des voix.

Elections sénatoriales en Creuse : les socialistes Jean-Jacques Lozach et Eric Jeansannetas tous deux réélus

C'est donc le même duo de socialistes qui occupera les deux sièges creusois au Sénat pour les six prochaines années. Lors des élections sénatoriales organisées dimanche 27 septembre à l'espace André Lejeune de Guéret, Jean-Jacques Lozach et Eric Jeansannetas ont finalement été réélus. Jean-Jacques Lozach a été élu dès le premier tour avec 50,74% des voix, alors qu'il a fallu attendre le second tour pour voir Eric Jeansannetas l'emporter avec 43,51%. Le socialiste gagne le siège de sénateur de peu, avec seulement 12 voix d'avance sur le maire de Saint-Chabrais, Patrice Morançais.

Il s'agit du troisième mandat de sénateur pour Jean-Jacques Lozach, le deuxième pour Eric Jeansannetas. Au total, neuf élus s'étaient portés candidats pour cette élection en Creuse.

Une élection un peu particulière puisqu'aucun citoyen "lambda" ne devait se déplacer pour aller voter. Pour ce suffrage indirect, ce sont 481 "grands électeurs", principalement des maires et des conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, qui ont choisi leurs représentants. Ces élections sénatoriales se sont déroulées dans 59 départements français, pour renouveler la moitié des sénateurs.

Les résultats des élections sénatoriales en Creuse

Premier tour

Jean-Jacques Lozach (PS) : 50,74% (élu)

Eric Jeansannetas (PS) : 35,46%

Patrice Morancais (divers droite) : 35,03%

Laurent Daulny (divers droite) : 25,90%

Vincent Turpinat (LREM) : 21,87%

Quentin Picquenot (EELV) : 9,34%

Stéphane Maisonneuve (PCF) : 4,88%

Stéphane Briault (PCF) : 2,55%

Damien Demarigny (RN) : 1,27%

Second tour

Eric Jeansannetas (PS) : 43,51% (élu)

Patrice Morancais (divers droite) : 40,77%

Vincent Turpinat (LREM) : 15,03%

Damien Demarigny (RN) : 0,68%