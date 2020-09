Sénatoriales : Lecornu largement devancé par Maurey dans l'Eure, la gauche perd un siège en Seine-Maritime

Dimanche 27 septembre, les grands électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir les sénateurs de Seine-Maritime et de l'Eure. Voici les résultats:

En Seine-Maritime

Dans ce département six sièges étaient à pourvoir. L'un d'eux a été récupéré par la droite. Patrick Chauvet, maire de Buchy, rejoint ainsi Agnès Canayer, Pascal Martin et Catherine Morin-Dessailly, réélus pour six ans. La liste de la droite et du centre "La Seine-Maritime, une passion commune" récolte en effet 1 423 voix, 46,78% des suffrages.

Déception pour la gauche et la liste PS "Nos communes sont notre force" qui, elle, perd un siège (707 voix). Nelly Tocqueville n'est pas réélue. Seule la tête de liste, Didier Marie conserve sa place.

La communiste Céline Brulin de "Mettons la commune au cœur de la République" est réélue avec 525 voix soit 17,26%.

Autres résultats : "Écologie et solidarité pour nos communes" avec 234 voix (7,69%), "Liste localiste Rassemblement National pour le rééquilibrage territorial" avec 89 voix, "Liberté égalité ruralité" obtient 40 voix et "La République des territoires" 24 suffrages.

Dans l'Eure

Hervé Maurey est en tête. Sa liste d'union de droite "Unis pour nos communes et la ruralité", obtient deux sièges au Sénat sur les trois qui étaient à pourvoir dans le département avec 49,77% des voix (soit 953 votes). Elle arrive loin devant celle de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer, élu lui aussi mais qui ne siégera pas. Sa liste "Ensemble pour l'Eure" obtient 30,76 % soit 589 suffrages.

Un écart de près de 400 voix, de quoi satisfaire Hervé Maurey :"On réalise un très beau score, c'est un score sans appel qui récompense le travail que nous avons fait. D'autant plus que le ministre a bénéficié de tous les moyens de l'Etat et du département alors que nous nous avons effectué une campagne de proximité", indique le sénateur.

Les autres listes ne gagnent aucun siège. "L’Eure en commun" (LUG) de Timour Veyri obtient 306 (15,98%). Le "Rassemblement National pour le rééquilibrage territorial" (LRN) fait 1,10% avec 21 voix. "Changeons d’Eure" (LVEC) récolte 45 votes (soit 2,35%). Un seul grand électeur a voté pour "l'Alliance des élus de l’Eure" (LDIV).