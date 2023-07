Elections sénatoriales : les sortants Philippe Bas et Béatrice Gosselin présentent leur liste

Les sénateurs sortants LR de la Manche Philippe Bas et Béatrice Gosselin ont présenté leur liste pour les sénatoriales de septembre 2023. A leurs côtés, David Margueritte président de l'agglomération du Cotentin, Elise Debroise-Gautier maire déléguée de Notre-Dame d'Elle et Jacky Bouvet, premier vice-président du Département de la Manche

Juste après l'été, dimanche 24 septembre 2023, les grands électeurs de la Manche seront appelés à voter pour élire les sénateurs du département. L'heure est donc aux candidatures.

ⓘ Publicité

Ce 3 juillet, le sénateur Les Républicains Philippe Bas et la sénatrice Béatrice Gosselin, apparentée au groupe LR au Sénat, ont présenté leur liste "Pour une Manche dynamique dans une France rassemblée", officiellement "sans étiquette politique" mais "c'est une liste de la majorité autour de Gérard Larcher", expliquent les candidats.

Sans étiquette mais pour une "majorité autour de Gérard Larcher"

Tous deux se représentent avec à leur coté, David Margueritte, le président de l'agglomération du Cotentin, comme 3e de liste. Deux remplaçants la complète : la maire déléguée de Notre-Dame d'Elle dans le saint-lois, Elise Debroise Gautier et le vice-président du conseil départemental, Jacky Bouvet.

Philippe Bas, 64 ans, sénateur depuis 2011, est à la tête d'une liste "enracinée, dit-il, sur tout le territoire de Cherbourg à Avranches, avec des élus qui ont une grande expérience municipale et locale. C'est un engagement pour la ruralité, pour les libertés locales et un engagement pour le département de la Manche qui perd de la population mais qui est très dynamique. Il faut lever les entraves à notre développement comme le zéro artificialisation nette pour que notre territoire puisse reprendre sa marche en avant, que les entreprises puissent s'installer et que les habitants puissent construire".