Élections syndicales dans les TPE : dernier jour de vote ce mardi

Dernier jour ce mardi 6 avril pour les élections dans les très petites entreprises. Malgré le peu d'intérêt qu'elles suscitent (7% de participation au niveau national en 2017), l'enjeu de ces élections est capital notamment au Pays basque, où 95% des entreprises comptent moins de 10 salariés. Alors que la loi ne prévoit pas de délégués de personnel ou CSE dans ces TPE, ce scrutin régional permet justement de les représenter. Le vote est organisé tous les 4 ans.

Qui est concerné ?

Assistantes maternelles, fleuristes, garagistes, boulangers, ouvriers du bâtiment, autant de corps de métiers et tant d'autres peuvent voter, en fait tous ceux qui travaillent dans des entreprises de moins de 11 salariés, ou pour des particuliers employeurs. Le vote est ouvert à tous les salarié(e)s de TPE en poste en décembre 2019, quels que soient leur nationalité ou leur contrat de travail. Les apprenti(e)s peuvent également voter dès 16 ans.

A quoi ça sert ?

ll s'agit d'élire les syndicats qui vont représenter les salariés au niveau interprofessionnel et au sein de chaque branche pour négocier la convention collective. Le vote sert aussi à désigner les délégués prud’homaux et les représentants de la Commission paritaire régionale interprofessionnelle (CRPI), instance, dont le rôle est d'informer et conseiller les salariés sur le droit du travail. Les résultats de cette élection servent également à mesurer l’audience de chaque organisation syndicale et à déterminer leur représentativité.

Comment voter ?

Chaque électeur a en principe reçu à son domicile un courrier contenant son identifiant de vote et son code confidentiel pour voter en ligne, soit un bulletin de vote et une enveloppe pré-affranchie pour voter par courrier. Dans les deux cas, le vote est confidentiel et anonyme. Il se clôture ce mardi 6 avril à 18h.

Lors du dernier scrutin en Nouvelle-Aquitaine, le taux de participation avait été un peu plus élevé qu'au niveau national mais faible tout de même : un peu moins de 9% de participation. La CGT était arrivée en tête des suffrages avec 26,42% des voix, suivie de la CFDT (14,49%), Unsa (14,12%) et FO (13,34%). Le syndicat LAB, qui n'existe qu'au Pays basque et qui milite pour l'organisation des ces élections à un échelon local, avait obtenu 2,5 % des suffrages.