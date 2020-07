Emmanuel François officiellement élu maire de Saint-Pierre-des-Corps par le conseil municipal

24 voix (celles de la nouvelle majorité) et 9 bulletins blancs (ceux des 3 groupes de l'opposition de gauche), Emmanuel François, 53 ans marié, père de quatre enfants a été élu vendredi matin nouveau maire de Saint-Pierre-des-Corps. L'élection s'est déroulée à la salle des fêtes qui jouxte l'hôtel de ville devant une assemblée composée d'une bonne centaine d'habitants venus assister à l'élection du nouveau conseil municipal. Saint-Pierre-des-Corps tourne donc la page d'un siècle de communisme.

Hommage à Marie-France Beaufils

Une fois élu, Emmanuel François a tenu à rendre un hommage à Marie-France Beaufils restée 37 ans dans le fauteuil de maire. Emmanuel François novice en politique et dont l'apprentissage a commencé tout juste après avoir revêtu l'écharpe tricolore. Lors d'un vote à main levée, il demande d'un trait qui est pour, contre ou qui s'abstient, quelques sourires dans la salle. Le nouveau maire de Saint-Pierre-des-Corps prend ensuite la parole pour quelques considérations personnelles : "je tiens à remercier mes parents qui peuvent être fier d'avoir donné à cette grande nation la France deux cadres de la République, l'un commissaire, l'autre maire"

Autres prises de parole, celles des trois nouveaux leaders de l'opposition. "nous serons critiques mais constructifs" a déclaré le communiste Michel Soulas, mais dans son discours, quelques secondes plus tard le ton est donné : "la transparence et le débat d'idées devront être privilégiés pour ne pas apprendre comme dans la presse ces derniers jours le passage de la semaine de quatre jours de classe dans les écoles de la ville, décision qui n'a pas été portée au débat au sein des conseils d'écoles et au sein du conseil municipal"

Ce retour à la semaine de quatre jours se fera dans la mesure du possible si ce n'est pas trop court pour la rentrée de septembre selon Emmanuel François qui met en avant quelques projets comme la transformation du centre commercial de la Râbaterie en Centre social ou encore le renfort du nombre de policiers municipaux. Le premier adjoint de Emmanuel François s'appelle Matthieu Lambert il est conducteur de train à la SNCF