Emmanuel Macron en Corrèze : " c'est le département des présidents : Chirac, Hollande et maintenant Macron"

La référente du mouvement En Marche! en Corrèze, Patricia Bordas, était notre invitée ce vendredi matin sur France Bleu Limousin. Le programme économique d'Emmanuel Macron, sa venue en Limousin ce samedi... On l'a évoqué avec elle à 8h20.

Emmanuel Macron vient de dévoiler son programme économique et passera par le Limousin ce samedi 25 février. A Brive et Saint-Priest-Taurion plus précisément. On revient sur cette actualité avec Patricia Bordas, ancienne sénatrice et responsable du mouvement En Marche! en Corrèze.

50 milliards d'investissements publics, 120 000 postes de fonctionnaires en moins... Vous souscrivez ?

"Il faut faire attention aux mots. Il a prévu des suppressions mais pour lui c'est la possibilité de ne pas renouveler certains postes. Ce sont des non-renouvellements. Dans ses propositions, il le dit très clairement. Ce sera un référentiel, pas un objectif. Il fixera des efforts budgétaires avant de définir les priorités secteur par secteur."

Moins d'Etat, c'est une bonne chose ?

"Je crois surtout que c'est nécessaire. On est obligé de faire des économies. L'effort de faire 25 milliards d'euros d'économie repose sur une façon de gouverner différemment. Emmanuel Macron voudra un gouvernement resserré. Dire qu'on va travailler autour d'une quinzaine de ministres, cela a du sens. Vous parlez d'économie de personnel, il commence aussi par ce qu'il se passe autour de lui."

Avec le ralliement de François Bayrou, est-ce que c'est un ancrage encore un peu plus à droite ?

"Non. Il faut arrêter de parler d'ancrage à droite ou à gauche. Ils avaient déjà discuté. Ce n'est pas un ralliement mais une alliance sur des projets et des choses précises qui se retrouvent complètement avec la vision d'Emmanuel Macron."

Demain Emmanuel Macron sera à Brive, une dimension symbolique ?

"C'est d'abord le respect d'une parole donnée. J'ai rencontré Emmanuel Macron en décembre à Paris. Il m'avait dit qu'il viendrait car il souhaite faire le tour des départements. Symbolique ? En souriant j'ai envie de dire oui puisque c'est le département des présidents : Chirac, Hollande et maintenant Emmanuel Macron.

