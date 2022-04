Emmanuel Macron en tête dans les Landes : "Rien n'est fait" pour la ministre Geneviève Darrieussecq

Pour la ministre déléguée aux Anciens combattants et conseillère municipale de Mont-de-Marsan, le score du président sortant est "solide". Le candidat obtient 26,92% des voix dans les Landes. Elle assure cependant rester vigilante pour le second tour de la présidentielle.

En France comme dans les Landes, Emmanuel Macron arrive en tête du premier tour de la présidentielle. Dans le département, le président sortant obtient 26,92% des voix, contre 22,73% pour la candidate RN Marine Le Pen. Pour la Landaise Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée aux Anciens combattants et conseillère municipale de Mont-de-Marsan, ce résultat est "solide" mais elle assure que la campagne "débute dès maintenant". Sentiment partagé par Mathieu Ara, référent de la campagne d'Emmanuel Macron dans les Landes.

Je ne pense pas que les choses vont être faciles - Geneviève Darrieussecq

"Le résultat d'Emmanuel Macron est un résultat solide et qu'il va nous falloir bien sûr consolider pour ce deuxième tour, confie Geneviève Darrieussecq. Je pense qu'il faut être très réaliste, très concentré. Rien n'est fait. Passer deux semaines avec une campagne intense sur le terrain, convaincre que c'est ça qui est important. Je ne pense pas que les choses vont être faciles. La campagne débute dès maintenant."

Pour convaincre les électeurs de voter pour Emmanuel Macron, la ministre soumet des pistes : "Peut-être leur démontrer que l'avenir de notre pays est bien plus assuré par une présidence d'Emmanuel Macron que par une présidence avec Marine Le Pen, qui entraînerait notre pays dans des difficultés sociales, économiques et internationales que beaucoup ne mesurent peut être pas."

Mathieu Ara assure rester "très vigilant pour le second tour qui s'annonce serré."

Pour Mathieu Ara, membre du Modem, et référent de la campagne d'Emmanuel Macron dans les Landes, c'est également une réussite. Il reste tout de même prudent pour le second tour : "C'est une satisfaction. Ca a été une campagne très particulière, une campagne difficile. Le président a fait un score élevé pour un président sortant et plus élevé que ce qu'il avait fait la dernière fois. On est satisfait de ce score, mais très vigilant pour le second tour qui s'annonce serré."

Le référent d'Emmanuel Macron dans les Landes met en lumière la montée de l'extrême droite en France : "Partout dans nos démocraties occidentales, on voit ces extrêmes droites qui montent et effectivement, c'est un défi auquel on est confronté [...] C'est difficile. Beaucoup de citoyens sont en colère. Ce n'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus, en France comme ailleurs."

Mathieu Ara l'assure, il reste désormais quinze jours pour convaincre les Français de voter pour Emmanuel Macron : "Oui, on peut être inquiet et on a quinze jours pour expliquer en quoi le choix d'Emmanuel Macron est un choix d'avenir pour le pays. Et en quoi le choix d'un choix de Marine Le Pen est une impasse." En 2017, dans les Landes, le président sortant avait obtenu 24.63% des voix au premier tour.