Emmanuel Macron viendra en Limousin avant le second tour de la Présidentielle

Le candidat du mouvement En Marche !, arrivé en tête au 1er tour de la Présidentielle ce dimanche, repassera par notre région d'ici le 2nd tour selon son entourage.

Ca sera sa deuxième visite officielle en Limousin. Emmanuel Macron, arrivé en tête avec du premier tour de la Présidentielle avec 24,01% des voix, reviendra dans notre région avant le second tour. C'est le secrétaire général du mouvement En Marche !, Richard Ferrant, qui l'annonce ce mardi matin chez nos collègues de France Inter. Une information que vient de nous confirmer Stéphane Bobin, le référent en Haute-Vienne. La date de sa venue et son programme ne sont pas encore précis mais on devrait en savoir un peu plus dans la journée. Emmanuel Macron est déjà passé en Corrèze et Haute-Vienne, c'était le 25 février pour dédicacer son livre à Brive et tenir un meeting à Saint-Priest-Taurion.