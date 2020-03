EN DIRECT - Le grand débat des municipales à Annonay ce lundi à 18h

Ecouter le grand débat des municipales à Annonay de 18h à 19h

Débat animé par Nathalie Rodrigues de France Bleu Drôme Ardèche et François Frualdo du Dauphiné Libéré

Participent à ce débat : Simon Plénet, Marc-Antoine Quenette, Patrice Frappat (qui représente la liste emmenée par Denis Neime) et Jérôme Dozance.

Cinq candidats en lice

Annonay aura de toute façon un nouveau maire après ces élections municipales des 15 et 22 mars. Olivier Dussopt avait cédé son fauteuil à Antoinette Scherer qui se représente mais ne souhaite plus être maire. C'est le socialiste Simon Plenet, président de l'agglo, qui est tête de liste. Quatre autres candidats briguent le poste : Marc-Antoine Quenette le chef de file de l'opposition de droite, Denis Neime pour EELV, le PCF et la France Insoumise, Jérôme Dozance part à la tête d'une liste "citoyenne" et Christophe Marchisio représente Lutte ouvrière.