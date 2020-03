EN DIRECT - Le grand débat des municipales à Montélimar

Ecouter le débat en direct de 18h à 19h ce mardi 10 mars

Débat animé par Pierre-Jean Pluvy de France Bleu Drôme Ardèche et Baptiste Camilleri du Dauphiné Libéré

La redynamisation du centre-ville, le commerce, le stationnement et les mobilités, la sécurité... autant de thèmes pour lesquels les candidats confrontent leurs propositions. Sont présents le maire sortant Franck Reynier (radical), Julien Cornillet des Républicains, la députée LREM Alice Thourot, la conseillère municipale d'opposition sortante et chef de file de la liste de gauche Catherine Coutard et Raphaël Rosello, élu avec le FN en 2014 et désormais sans étiquette.