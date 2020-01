EN DIRECT - Municipales à Autrans-Méaudre : suivez le débat France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré

C'est le deuxième débat de notre série de huit. A Autrans-Méaudre-en-Vercors, trois candidats vont défendre mercredi soir leurs idées et donner leur vision pour les 3000 habitants de cette commune nouvelle, née de la fusion d'Autrans et Méaudre le 1er janvier 2016.

La suite de la tournée des municipales avec France Bleu Isère et Le Dauphiné Libéré : ce mercredi 29 janvier de 18h à 19h, nous posons nos micros à Autrans-Méaudre-en-Vercors. Autrans-Méaudre, commune "fusionnée" en 2016, compte de 3000 habitants et élira pour la première fois de sa jeune histoire un conseil municipal unique pour les deux villages distants l'un de l'autre d'environ six kilomètres.

Écoutez le débat en direct mercredi 29 janvier de 18h à 19h

Débat mené par Lionel Cariou (France Bleu Isère) et Jean-Benoit Vigny (Le Dauphiné Libéré).

Les participants, par ordre alphabétique

Hubert Arnaud (liste "Autrans-Méaudre demain", maire sortant, élu en 2016)

Christophe Cabrol (liste "Autrans-Méaudre avec vous")

Marc Mossalgue (liste "Méautransition")

Le thèmes du débat

La gestion de la station, le ski et ses infrastructures

Le tourisme, l'emploi et l’économie du territoire

La fusion des deux communes et la gouvernance

Le cadre de vie : l’immobilier, le logement, les transports et les services

"C'est votre dernier mot"

