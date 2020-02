EN DIRECT - Municipales à Bourgoin-Jallieu : suivez le débat France Bleu / Le Dauphiné Libéré

Autrans, France

La suite de la tournée des municipales avec France Bleu Isère et Le Dauphiné Libéré : ce jeudi 6 février de 18h à 19h, nous posons nos micros à Bourgoin-Jallieu, en direct de la Halle Grenette. La ville est la cinquième du département de l'Isère, elle compte 28.387 habitants, soit 4600 de plus en dix ans (de 2007 à 2017). Il y a six ans, Vincent Chriqui, à la tête d'une droite unie, avait ravi la ville à la gauche qui la gérait depuis plus de quarante ans. À l'époque, la gauche était divisée en deux clans, cette fois c'est l'inverse.

Écoutez le débat jeudi de 18h à 19h

Débat mené par Céline Loizeau (France Bleu Isère) et Marie Rostang (Le Dauphiné Libéré). Durée : 54 minutes.

Les participants, par ordre alphabétique

Les thèmes du débat

La situation politique à Bourgoin-Jallieu et quel maire pour la ville

Comment rendre la ville plus dynamique ?

Bourgoin-Jallieu est-elle une commune verte ?

Le rayonnement culturel et sportif

Le dernier mot des candidats

Joseph Benedetto :

Vincent Chriqui :

Nathalie Germain :

Jean-Claude Pardal :

Damien Perrard :

