EN DIRECT - Municipales à Saint-Martin-d'Hères : suivez le débat France Bleu / Le Dauphiné Libéré

La tournée des municipales de France Bleu Isère se poursuit ce mercredi 12 février Saint-Martin-d'Hères, la deuxième ville de la métropole grenobloise. Ce débat, en partenariat avec Le Dauphiné Libéré, doit réunir les quatre candidats, entre 18h et 19h en direct depuis la salle René-Proby.

Bourgoin-Jallieu, France

Gros plan sur les municipales à Saint-Martin-d'Hères à l'occasion du quatrième débat France Bleu / Le Dauphiné Libéré mercredi soir entre 18h et 19h. Le quatre candidats seront réunis pour débattre durant une heure en direct depuis la salle René-Proby. Philippe Charlot, Mohamed Gafsi et Georges Oudjaoudi sont les trois challengers de David Queiros, le maire sortant. Ils font tous trois partie de son opposition municipale et veulent mettre fin à 75 ans de communisme de domination du PCF.

Écoutez le débat France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré à Saint-Martin-d'Hères

Débat mené par Véronique Pueyo (France Bleu Isère) et Ganaële Melis (Le Dauphiné Libéré). Durée : 54 minutes.

Les participants, par ordre alphabétique

Les thèmes du débat

Le dossier Neyrpic

La politique de l’urbanisme menée à Saint-Martin-d'Hères

La sécurité

La place des services publics

Le dernier mots des candidats

Philippe Charlot : -

Mohamed Gafsi : -

Georges Oudjaoudi : -

David Queiros : -

En partenariat avec