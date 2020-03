La tournée des municipales de France Bleu Isère se poursuit ce jeudi 5 mars à Voiron, petite ville de 20.000 habitants, située à 25 kms à peine de Grenoble. Ce débat, en partenariat avec Le Dauphiné Libéré, réunit les quatre candidats, entre 18h00 et 19h00, en direct sur notre antenne.

EN DIRECT - Municipales à Voiron : suivez le débat organisé par France Bleu Isère et le Dauphiné Libéré

Les candidats aux municipales de Voiron, de gauche à droite : Anne Favier, Johanne Vial, Julien Polat et Alexandre Collin.

Gros plan sur les municipales à Voiron à l'occasion du sixième débat France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré ce jeudi soir entre 18h et 19h. Quatre listes s'affrontent pour les prochaines élections municipales, les 15 et 22 mars : celle du maire sortant de droite Julien Polat, élu en 2014 et trois autres listes, toutes menées par des élus d'opposition de son conseil municipal.

ÉCOUTEZ le débat en direct de 18h00 à 19h00

Débat animé par Véronique Saviuc, de France Bleu Isère, en collaboration avec le Dauphiné Libéré.

Durée 54 minutes.

Les participants, par ordre alphabétique

Alexandre Collin, pour le Rassemblement National.

Anne Favier, à la tête d'une liste "participative".

Julien Polat, maire sortant, élu en 2014, de droite, mais qui n'a plus sa carte Les Républicains.

Johanne Vial, à la tête d'une liste "indépendante" (sans étiquette), mais soutenue par la députée MoDem Elodie Jacquier-Laforge et le président Divers Gauche du pays voironnais, Jean-Paul Bret.

Les thèmes du débat

Outre le cadre de vie, le stationnement, la sécurité, ou les modes de décisions, à Voiron, les thèmes de campagne se concentrent aussi sur l'avenir du site actuel de l'hôpital, après son déménagement en janvier 2021, mais aussi la place de Voiron par rapport à la métropole de Grenoble.

