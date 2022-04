En Drôme et en Ardèche : un tiers des électeurs n'ont choisi aucun des deux candidats

Entre les abstentionnistes, les électeurs qui ont voté blanc et les bulletins annotés ou déchirés, plus de 32% des électeurs de Drôme et d'Ardèche n'ont choisi ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen ce dimanche lors du second tour de l'élection présidentielle.

Emmanuel Macron, réélu président de la République ce dimanche soir, promet d'être le "président de toutes et tous". Lors de son discours ce dimanche soir sur le Champ de Mars à Paris, il a aussi souligné qu'il devrait répondre aux électeurs qui ont refusé de choisir lors de ce second tour de la présidentielle. Et ces électeurs-là, ils sont nombreux. Seuls 67,48% des électeurs se sont exprimés pour l'un ou l'autre des finalistes dans la Drôme. Ils sont 67,31% en Ardèche.

Exemple d'un bulletin nul dans un bureau de vote de Valence ce dimanche 22 avril © Radio France - Franck Daumas

Un tiers des électeurs ne se prononcent pas comme en 2017

Les abstentionnistes représentent 25% dans la Drôme, 24% en Ardèche lors de ce second tour de la présidentielle. En Ardèche, 11% des électeurs qui se sont déplacés ont refusé de choisir, les votes blancs représentant 8,15% des bulletins dépouillés et les votes nuls 2,95%. Dans la Drôme, plus de 9% des votants n'ont choisi aucun des deux finalistes, les votes blancs représentant 7,39% des suffrages et les bulletins annotés ou déchirés représentent 2,34% des enveloppes.

C'est avec les bulletins nuls que se mesure la colère de certains électeurs. Emmanuel Macron promet de "répondre aux colères qui se sont exprimées". Il y a "tant de doutes et de divisions" mais "nul ne sera laissé au bord du chemin" promet encore celui qui est reconduit à la tête de l'Etat.