Législatives : les résultats du 1er tour en Seine-Maritime et dans l'Eure

C'est le premier tour des élections législatives 2017 ce dimanche. Retrouvez les taux de participation et les résultats de ce premier tour dans les circonscriptions de Seine-Maritime et de l'Eure et de l'ensemble de la Normandie avec France Bleu Normandie.

Ce dimanche 11 juin, pour le premier tour des élections législatives, la participation à 17h est en forte baisse en Seine-Maritime et dans l'Eure par rapport au dernier scrutin. En Seine-Maritime, 39.15% des électeurs se sont déplacés dans l'isoloir contre 51.16% à la même heure en 2012. Dans l'Eure, 40.25% des électeurs ont voté, soit près de 6 points de moins qu'il y a cinq ans (51.05%). Pour rappel, lors du second tour de la Présidentielle, 76% des électeurs de Seine-Maritime s'étaient déplacés, 77,24% dans l'Eure.

Suivez ici en direct le dépouillement et la publication progressive des résultats du premier tour des élections législatives en Seine-Maritime et dans l'Eure ce dimanche 11 juin.

Seine-Maritime : qui sont les qualifiés pour le second tour ?

Premiers résultats à suivre dès 20h

Eure : qui sont les qualifiés pour le second tour ?

Premiers résultats à suivre dès 20h

