En Limousin aussi la République en marche vire en tête de ce premier tour des législatives

Les électeurs ont placé les candidats de la République en marche en tête pour ce premier tour des législatives, éliminant au passage plusieurs sortants. En Limousin, dans toutes les circonscriptions, les représentants de la majorité présidentielle seront présents au second tour.

Les Français ont voté ce dimanche pour une nouvelle Assemblée nationale et ils ont choisi d'apporter leurs voix au parti présidentiel. La République en marche est en tête des suffrages, devant Les Républicains et le Front national. En Limousin, les électeurs ont eux aussi voté pour les candidats LREM où ils seront tous présents au second tour.

Les qualifiés pour le second tour en Haute-Vienne

En Haute-Vienne, dans les différentes circonscriptions, ce sont les candidats de la République en marche qui sont en tête à l’issue de ce premier tour avec des scores supérieurs à 35%. Sur la première circonscription, Sophie Beaudoin-Hubière obtient 36,52% des suffrages, elle sera face à la candidate de la France Insoumise, Sarah Gentil qui a réuni 15,76% des voix. Dans la deuxième, Jean-Baptise Djebbari-Bonnet réunit 35,75% et affrontera Pierre Allard, candidat communiste pour le second tour. Enfin, dans la troisième circonscription Marie-Ange Magne arrive en tête avec 37,79% des voix et sera face au candidat LR Guillaume Guerin (16,07%).

Philippe Nauche éliminé...

En Corrèze, dans la première circonscription, celle de Tulle, Christophe Jerretie arrive en tête pour la République en Marche avec 32,51% des voix devant le maire de Tulle Bernard Combes qui récolte 17,92% des voix. Les deux hommes se retrouveront au second tour. Dans la deuxième circonscription, Philippe Nauche, le député PS sortant, est éliminé au premier tour. Dimanche prochain, Patricia Bordas (LREM) qui a obtenu 30,63% des voix sera face à Frédérique Meunier (21,83%), la candidate des Républicains.

... comme Michel Vergnier

En Creuse là aussi c’est la République en marche qui est en tête de ce premier tour des législatives sur la seule circonscription du département avec 33,19% des voix, Jean-Baptiste Moreau devance Jérémie Sauty (Les Républicains) à 17,74% et le député PS sortant Michel Vergnier ne réunit que 13,72% des suffrages, il est éliminé. Le second tour opposera donc le candidat de la majorité présidentielle au candidat LR.