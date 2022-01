"Ce n'est pas le président à Nice, c'est le candidat", Éric Ciotti tacle la visite d'Emmanuel Macron

Eric Ciotti a boycotté la visite du président Emmanuel Macron et en a profité pour le tacler sur ses intentions et son bilan

Pendant que le président de la République tenait un long discours plein d'annonces dans le futur Hôtel des Polices à l'hôpital Saint-Roch, Éric Ciotti n'a pas mâché ses mots à la sortie de la maison d'arrêt de Nice. Le député a dénoncé une visite à visée électorale par le candidat Macron: "C'est un simulacre de communication. Ce n'est pas le président qui est à Nice, c'est le candidat Macron. Je respecte le candidat, mais je ne le soutiens pas, donc je ne participe pas à une opération de communication."

Emmanuel Macron est venu annoncer son grand plan pour la sécurité en compagnie du maire de Nice Christian Estrosi. Le président a accompagné l'édile pour poser la première pierre du futur grand commissariat regroupant les différents corps de police. De l'enfumage selon Éric Ciotti : "Quand on prétend poser la première pierre d'un nouveau commissariat dont les travaux ne vont pas commencer avant deux ans, dont le permis de construire n'est même pas encore déposé, on est dans une démarche électorale."

Éric Ciotti a profité de l'occasion pour attaquer le bilan du président sur le sujet. Le responsable de la sécurité dans la campagne de Valérie Pécresse a fustigé un bilan "calamiteux" du quinquennat : "Moi j'aurais voulu qu'il agisse, et pas seulement par des effets d'annonce à 90 jours de l'élection. Il a trahi sa parole, il nous avait promis 15.000 places de prison, 2.000 seulement seront construites peut-être à la fin du quinquennat !" Le député LR avait exprimé les raisons de son boycott avant la venue du président dans une lettre remplie de chiffres qu'il impute à la politique d'Emmanuel macron.

Après sa visite de la Maison d'Arrêt de Nice et sa rencontre avec les syndicats, Éric Ciotti a dirigé le lancement du comité de soutien à Valérie Pécresse dans les Alpes-Maritimes. Au côté des autres têtes d'affiche LR du département, Eric Ciotti a de nouveau attaqué le bilan du président et défendu le programme de la candidate LR pour l'élection présidentielle : "On est là pour parler des vrais sujets. Valérie Pécresse porte un projet de profonde rupture en matière de sécurité, c'est pourquoi je me battrai contre la réélection d'Emmanuel Macron et pour celle de Valérie Pécresse."