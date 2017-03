Eric Thomas, président de l'association de foot amateur : "La fédération, c'est un ogre qui dévore ses enfants"

Le président de l'Association française de football amateur, et président de l'AS Montlouis, est candidat à la présidence de la Fédération française de football (FFF). Il sait qu'il n'a aucune chance d'être élu, mais il veut porter la voix "des bénévoles, des éducateurs, des passionnés du foot".

Le football français doit élire ce samedi 18 mars le président de la fédération. Noël Le Graët, le président sortant, brigue un nouveau mandat. Et parmi ses adversaires, il y a le président du club de Montlouis, qui est aussi le président de l'Association française du football amateur. "Je sais que je n'ai aucune chance de l'emporter", assure-t-il.

S'il se présente, c'est "pour faire entendre la voix de ceux qu'on entend jamais, des bénévoles, de ceux qui s'investissent sans compter, des passionnés du sport en général et du foot en particulier. Ceux que la fédération a oubliés" :

Eric Thomas : "4000 clubs sont morts en quatre saisons, c'est énorme. Mais ils sont morts dans l'indifférence générale" Partager le son sur : Copier

"Un fonctionnement de monarchie bananière"

Eric Thomas affirme que les petits clubs n'ont aujourd'hui plus les moyens financiers de fonctionner correctement. "La fédération, c'est un ogre qui dévore ses enfants. On croule sous les contraintes, sous les normes, sous les amendes. Moi, je ne sais même pas comment on va finir le mois. C'est une mission de service public confiée à des bénévoles".

"Les clubs amateurs, on leur demande tout, mais on n'offre rien"

Le président de l'AS Montlouis déplore un fonctionnement dans lequel "le football amateur, c'est le Tiers Etat, on demande tout, et on n'offre rien". Il dénonce notamment le fonctionnement de la fédération et le processus de nomination de son président, comparé à celui d'une "monarchie bananière". Ce samedi, il s'exprimera devant les 216 grands électeurs de la Fédération pour l'élection du président. Mais il proteste contre le fait qu'aucun club amateur n'est représenté dans ces grands électeurs :