Présidentielle - 1er tour : "C’est incroyable ce qui est en train de se passer"

Les militants du mouvement En Marche, en Haute-Vienne et en Corrèze, savourent leur qualification au 2nd tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivent en tête dans nos départements devant Jean-Luc Mélenchon alors que le parti Les Républicains et le Parti Socialiste essuient une déroute

En Marche aux anges

"C’est évidemment une grande joie", commente le référent, en Haute-Vienne, du mouvement En Marche. Leur champion, Emmanuel Macron, s'est qualifié ce dimanche soir pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen. "On y croit, on en a envie, on l’espère" poursuit Stéphane Bobin alors que la Haute-Vienne a porté Emmanuel Macron en tête du 1er tour, tout comme la Corrèze qui adoube l'ancien ministre de François Hollande, notamment dans son fief de Tulle. "C’est de l’espoir, c’est incroyable ce qui est en train de se passer" savoure Marie-Anne Robert Kerbrat, conseillère municipale d’opposition à Limoges et soutien d’Emmanuel Macron, "je pense qu’on est un des premiers pays d’Europe à faire émerger réellement la société civile" se félicite-t-elle.

Le Front National au rendez-vous du second tour

Le patron du FN en Haute Vienne emploie les mêmes mots : "une grande joie, l’aboutissement d’un combat de plusieurs mois" dit Vincent Gérard, "je suis ravi pour tous les militants Haut-Viennois. C’est l’accomplissement d’un souhait : voir Marine Le Pen au second tour" même si on n'a pas sauté au plafond après l'annonce des résultats. Alors que les sondages donnaient, au niveau national, Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron, la candidate frontiste n'arrive qu'en troisième position en Haute-Vienne et en quatrième position en Corrèze.

Mélenchon s'ancre en Haute-Vienne et en Corrèze

Bien qu'éliminé de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon signe des scores importants dans nos deux départements où il se hisse en deuxième position au 1er tour. 22,33% des suffrages en Haute-Vienne et 20,85% en Corrèze. "C’est historique ! Notre famille politique n’a pas fait ça depuis des lustres", se réjouit la porte-parole de la France Insoumise en Haute Vienne. "C’est une vraie force politique qu’on a créé. Si on nous avait dit, il y a six mois, qu’on ferait 19 ou 20%, tout le monde se serait foutu de nous. Ca nous booste pour les législatives et on espère bien qu’on va tous monter à l’assemblée !" conclut Danièle Soury.

La droite et la gauche traditionnelles au fond du seau

Ce sont dans les, désormais, ex grands partis républicains que le coup est le plus rude à encaisser. Même combat pour Les Républicains et le Parti Socialiste, punis par les électeurs au niveau national et local. "Le prochain président de la République qui devrait être Emmanuel Macron va être l’otage des socialistes et des calculs d’appareils avec François Bayrou" prédit le président du comité de soutien à François Fillon en Corrèze. "C’est la raison pour laquelle nous avons le devoir de proposer une offre politique" affirme Jean-Pierre Audy, qui envisage une recomposition du paysage politique, alors que l'heure était à la soupe à la grimace ce dimanche soir et un QG déserté un quart d'heure après l'annonce des résultats.

#Presidentielle2017 TULLE Déjà plus personne chez Les Républicains corréziens pic.twitter.com/MgKJCmzpta — France Bleu Limousin (@FBLimousin) April 23, 2017

Au Parti Socialiste, devenu un champ de ruines en cinq ans, l'heure est encore plus grave. "On assiste à l’effondrement des partis classiques et à la naissance d’un mouvement fort autour de Jean-Luc Mélenchon qui répond sincèrement à des aspirations fortes qu’il faut écouter" pose Bernard Combes, maire PS de Tulle où Emmanuel Macron arrive en tête et remporte 30,80% des suffrages alors que Benoît Hamon ne récolte que 9,07% et pointe en cinquième position. "Et puis il y un vote Macron, qui rassemble à la fois ceux qui ne pouvait pas voter Fillon compte tenu de ce qui s‘est passé, et puis une partie de l’héritage hollandais. On a là quand même une sorte de « Hollandais ultime ». Reste à savoir comment on fait avec l’autre partie de cette gauche qui a une demande réelle."