Faux-La-Montagne: 50% de voix pour Jean-Luc Mélenchon... et après ?

Sur le Plateau de Millevaches, Faux-La-Montagne est une des communes de Creuse qui a le plus voté pour Jean-Luc Mélenchon. 50% des voix pour le candidat de la France Insoumise. Et pour les électeurs se pose maintenant la douloureuse question du second tour.

"On demande notre indépendance, ici Jean-Luc Mélenchon est élu au 1er tour !" C'est la phrase lancée en boutade sur le marché de Faux-La-Montagne.

Cette commune de 355 habitants a placé le candidat de la France Insoumise largement en tête: sur 256 votants, il recueille 50% des suffrages contre 18,7% pour Emmanuel Macron et 11 % pour Marine Le Pen.

Un électeur sur deux choisit Jean-Luc Mélenchon

Ce score n'est pas une réelle surprise pour ce territoire militant, marqué à gauche, et qui mise plus sur l'associatif et l'entraide que sur l'intervention du secteur privé ou des pouvoirs publics pour faire vivre le pays.

Je ne choisirai ni entre le fascime de Marine Le Pen, ni entre le fascime néo-libéral"-Manuel, électeur Insoumis

Reste maintenant la douloureuse question du second tour: l'abstention devrait être très forte le 7 mai prochain.

Quel choix pour le second tour ? ces électeurs expliquent pourquoi ils bouderont les urnes

Sur un mur du village © Radio France - Olivier Estran

Je pense que beaucoup de gens auront du mal à voter Macron, on ne leur refera pas le coup de 2002 "- Frédéric, prêt à s'abstenir

Frédéric a voté Jean-Luc Mélenchon, Simone s'est abstenue, et ils n'ont pas envie aujourd'hui qu'on leur parle de "vote utile" ou de "Front Républicain"

Fréderic et Simone expliquent pourquoi ils n'iront pas voter

En 2002, lors du second tour, les habitants de Faux-La-Montagne avaient voté à 94,65 % pour Jacques Chirac contre seulement 5,36% pour Jean-Marie Le Pen, et l'abstention avait été moins forte qu'au 1er tour.