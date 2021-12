Finies les inscriptions de dernières minutes sur les listes électorales à Nîmes et dans le Gard

Plus la peine de vous précipiter dans vos mairies avant le 31 décembre pour être inscrit sur les listes électorales, la donne a changé pour la présidentielle et les législatives à venir en 2022. Un délai repoussé au 4 mars et au 6 mai 2022.

Plus de rush pour s'inscrire sur les listes électorales dans le Gard avec la fin de l'année. Traditionnellement, les nouveaux venus (ou les changements d'adresse) pouvaient le faire jusqu'au 31 Décembre. En cas d'oubli pas de participation à l'élection l'année suivante. Cette règle ne vaut plus. Pour la présidentielle et les législatives vous pourrez vous inscrire jusqu'au 6éme vendredi avant le 1 er tour de chacune de ces élections prévues en 2022.

Pas la peine de se précipiter avant la fin de l'année

Un délai supplémentaire pour s'inscrire sur les listes électorales, (nouveaux arrivants ou changement d'adresse). Soit jusqu'au 4 mars pour la présidentielle et le 6 mai pour les législatives. Inscription ou changement d'adresse recueillis à l'hôtel de ville, au chemin bas d'Avignon, mas de mingue, Pissevin et Saint Cézaire. Finie les inscriptions à la toute veille de la St Sylvestre. Reste que la nouveauté est encore ignorée : "je ne le savais même pas" indique cette femme croisée en mairie. Est ce que ce délai supplémentaire et de nature à davantage s'inscrire ? "cela dépend beaucoup des candidates et des candidats" répond cet autre.

D'autres règles également pour 2022

.9.407 inscrit.e.s à Nîmes "et encore beaucoup" nous dit Hervé Baldyrou, chef du service élections à la mairie de Nîmes, qui ignore cette nouvelle donne. Au 31 décembre 2016 - veille de présidentielle - "nous avons frôlé les 10.000 inscriptions supplémentaires, un peu plus de 3.600 cette année". Les 18 ans doivent être recensés jusqu'au 31 décembre pour figurer sur les listes électorales, ils devront aller s'inscrire eux-mêmes en mairie passé ce délai. Concernant les procurations - dont les modalités restent encore à affiner - un site dédié devrait voir le jour évitant les démarches auprès des gendarmeries ou de la police.