Finistère, Morbihan, Côtes-d'Armor : les enjeux des élections départementales

Les élections départementales se tiennent les 20 et 27 juin en France. En Bretagne, 2,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les conseils départementaux gèrent le RSA, l'insertion, les routes, les collèges, l'aide à l'enfance. Ces dossiers sont traités différemment selon la majorité au pouvoir.

La droite espère faire basculer le Finistère

Le chef de file de la droite finistérienne, Maël de Calan, espère faire basculer le Finistère. En 2015, la gauche ne l'avait conservé qu’à un canton près. Or, cette année, il n'y a pas d'union à gauche et cela rend le match très ouvert. Mais aux municipales, la droite a été déçue par la réélection du maire socialiste de Brest et les bascules à gauche de Quimper et Morlaix.

Canton par canton, et en fonction de l'abstention, il est difficile de faire des pronostics. Ce qui est certain, c'est qu'on change de présidence puisque Nathalie Sarrabezoles ne se représente pas.

Dans le Morbihan, la droite espère le grand chelem

David Lappartient, patron de l’Union cycliste internationale, devrait sans surprise succéder à François Goulard à la tête du département. Il est en tête de peloton et vise surtout le grand chelem. En 2015, la droite emmenée par François Goulard avait raflé 34 des 42 sièges. Depuis, le département est passé à 21 cantons. David Lappartient peut conforter sa majorité, en surfant sur la victoire de la droite aux municipales à Lorient. Mais la gauche morbihannaise joue l'unité et espère refaire basculer les cantons de Lanester ou Questembert. Quant au Rassemblement national, il compte siéger en gagnant quelques cantons au nord du département.

Dans les cotes d'Armor, les jeux sont serrés

En 2015, la droite avait fait basculer un département ancré à gauche depuis quatre décennies. Six ans plus tard, la gauche va tenter de regagner les Côtes-d'Armor, boostée par les victoires aux municipales à Saint Brieuc et à Paimpol. Pour y parvenir, la gauche part unie dans la plupart des cantons. Mais l'actuel président du conseil départemental Romain Boutron, soutenu par Alain Cadec, affiche une belle confiance. Le match s'annonce ouvert.