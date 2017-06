Focus législatives : 12 candidats en lice pour succéder à Alain Rodet dans la 1 ère circonscription de la Haute-Vienne

Sur la première circonscription de la Haute-Vienne qui englobe la partie Est de Limoges jusqu'au lac de Vassivière, en passant par Saint-Léonard-de-Noblat, ils sont douze à briguer un mandat à l'Assemblée Nationale et à vouloir remplacer le socialiste Alain Rodet élu député depuis 1981.

Après 8 mandats successifs, le député socialiste Alain Rodet (également ancien maire de Limoges) a donc décidé de ne pas être candidat à sa propre succession. La porte est donc grande ouverte pour les douze prétendants au siège de député dans une circonscription qui reste très ancrée à gauche.

Beaucoup de candidats de gauche pour un scrutin très indécis

"Nous sommes pour la "biodiversité politique" voilà ce qu'affirme le candidat d'Europe écologie les verts, Jean-Louis Pagès pour commenter la présence de plusieurs candidats de sensibilité de gauche. Dans ce bastion longtemps socialiste il y a bien sûr un candidat PS qui n'est autre qu'un des poids lourds du Parti en Haute-Vienne Laurent Lafaye mais il y a aussi Danielle Soury, candidate de la France insoumise. Jean Luc Mélenchon a été crédité dans cette circonscription de plus de 23 % des suffrages lors du premier tour de la présidentielle, le 23 avril dernier ce qui le plaçait en deuxième position derrière Emmanuel Macron. A ces candidats il faut ajouter un divers gauche Martin Forst mais aussi le numéro 1 du PC en Haute-vienne Francis Dauliac et Elisabeth Faucon pour Lutte ouvrière.

"Ma nouveauté dans le monde politique c'est ce qui fait ma force" La candidate de la République En marche

Si cette première circonscription de la Haute-Vienne est depuis longtemps ancrée à gauche , l'inconnu de ce scrutin repose sur le score que fera la candidate de la République en marche Sophie Beaudouin-Hubière, issue de la société civile et toute nouvelle en politique et qui espère bien profiter de l'effet Macron'. Le candidat socialiste Laurent Lafaye compte pour sa part sur son expérience et il estime même incarner le renouveau par rapport à Alain Rodet ... sauf que Sophie Beaudouin-Hubière affirme que le renouveau c'est elle qui l'incarne. Mais dans ce rapport de force, il y a aussi Sarah Gentil du parti Les républicains qui arpente le terrain au quotidien et qui compte conquérir les électeurs en mettant en avant les actions qu'elle mène en tant qu'adjointe au maire de Limoges. Dans ce paysage politique le Front national compte également faire une percée avec sa candidate Nathalie Gérard. Même si c'est la circonscription de la Haute-Vienne où le FN a fait le plus petit score lors de la présidentielle, il est tout de même arrivé troisième au premier tour.

En tous cas pour séduire les électeurs, tous les candidats de cette circonscription qui s'étend jusqu'à Vassiviere mais qui englobe aussi les quartiers de la Bastide et de Beaubreuil savent qu'ils doivent jouer sur les deux tableaux : défendre à la fois la ruralité et les quartiers "populaires" de Limoges. Tous les candidats sont à retrouver ci-dessous.

1ère circonscription de la Haute-Vienne (Limoges ; Eymoutiers ; Saint-Léonard-de-Noblat)