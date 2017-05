Focus législatives : 14 candidats en lice dans la 2e circonscription de la Corrèze

Deux fauteuils de députés sont à prendre en Corrèze lors des élections législatives des 11 et 18 juin. Focus sur la deuxième circonscription, celle de Brive, où s'affrontent 14 candidats.

En Corrèze, 26 candidats se présentent à ces élections législatives, pour deux sièges à attribuer. Sur les deux circonscriptions du département, détenues par des socialistes, seul Philippe Nauche se représente sur la deuxième où il affrontera treize autres candidats.

Le scrutin promet d'être indécis

Des candidatures multiples, des candidats qui ont changé de camp, la situation politique nouvelle, le sortant Philippe Nauche le dit sans détour : "cette élection est la plus indécise que j'ai jamais connu, ou du moins celle qui comporte le plus d'inconnues." Le député socialiste se présente pour la sixième fois depuis 1993 sur cette circonscription où il vise un quatrième mandat, potentiellement le troisième d'affilée. Mais il sait que ça s'annonce très compliqué vu l'état du PS et les 6,3% réalisés par Benoit Hamon en Corrèze au 1er tour de la présidentielle. L'enjeu, c'est de mettre de la sociale-démocratie à l'assemblée face au libéralisme. "Certains sujets ne posent pas problème. Mais la suppression de l'impôt sur la fortune ou de 120.000 fonctionnaires, la réussite d'un quinquennat ne peut pas se faire au prix d'une dérive libérale." Ce message sera-t-il entendu ? Les électeurs préféreront-ils donner une majorité au président Emmanuel Macron ? Patricia Bordas, l'ancienne première adjointe socialiste à la mairie de Brive sous Philippe Nauche, et désormais référente la République en Marche en Corrèze et candidate aux législatives l'espère. "Je ne suis pas sûre qu'Emmanuel Macron ait besoin de députés qui, suivant si les lois leur plaisent ou ne leur plaisent pas les votent. On a déjà eu des frondeurs et il faut une majorité présidentielle à Emmanuel Macron." Message à la gauche et la droite.

Reste que Patricia Bordas doit aussi faire face à la candidature Modem de Jean-Claude Deschamps, et du sans étiquette mais centriste élu briviste Jean-Marc Comas. Et que la droite, forte d'un premier ministre, et seule localement dans son espace politique, pourrait bien en profiter veut croire la candidate LR-UDI, Frédérique Meunier. "M. Macron n'a pas le privilège du renouveau. On apporte de nouveaux éléments et de nouvelles idées avec un premier ministre de droite. Pourquoi ne pas lui donner une majorité qui fera le socle de pouvoir apporter des réformes nécessaires nouvelles ?" A moins que les extrêmes surfent sur la tendance nationale. Mais là encore, il y a embouteillage : Front National, Parti de la France, Debout la France, UPR d'un côté. "C'est un grand moment pour nous puisqu'on va pouvoir s'affirmer" veut croire Jean-Pierre Moret. Le candidat du FN compte profiter du récent résultat de Marine Le Pen à la présidentielle. "Nous voulons revaloriser les emplois industriels et agricoles" plaide-t-il. De l'autre côté du prisme politique, la dynamique Mélenchon et la France Insoumise se heurtent aux candidatures Parti Communiste et Lutte Ouvrière. "Les électeurs vont se demander quel est le programme défendu. Dans le nôtre, il y a des idées sur lesquelles le Parti Communiste n'est pas d'accord, comme la sortie du nucléaire" estime Selin Ersoy, la candidate France Insoumise qui mise sur l'arrivée en deuxième position de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle en Corrèze.

Les candidats de la 2e circonscription de la Corrèze