FOCUS - Législatives : comment l'élection s'organise-t-elle en amont ?

Qui seront les prochains députés de Drôme et d'Ardèche ? Les élections législatives ont lieu ces 12 et 19 juin. France Bleu Drôme Ardèche, s'intéresse ce matin au travail en amont d'une élection. Des acteurs œuvrent dans l'ombre - depuis des mois parfois - pour la bonne tenue du scrutin.

300 personnes au palais des congrès de Valence

Comme chaque dimanche d'élection, les électeurs entrent dans le bureau de vote, prennent enveloppe et bulletins disposés à l'entrée, passent dans l'isoloir, en ressortent avant d'émarger puis de glisser leur bulletin dans l'urne. La procédure semble anecdotique. Elle ne l'est pas. Elle est réglementée par le code électoral, 358 articles au total.

Un code épluché il y a deux semaines dans les préfectures où se sont tenues les commissions propagande. Dans la Drôme, elle est chapeautée par le président du tribunal judiciaire, Luc Barbier : "Nous veillons au bon respect de la loi en ce qui concerne les bulletins de vote, les professions de foi".

Cette commission examine la propagande électorale de chaque candidat dans les moindres détails. "Les bulletins ne peuvent pas avoir deux couleurs par exemple, explique Luc Barbier. Mais il peut y avoir des dégradés. C'est la loi, elle permet une égalité des candidats et évite que certains partis attirent l'attention des électeurs en mettant un florilège de couleurs". Sur une quarantaine de candidats dans la Drôme, dix se sont vus retoquer leur propagande et on dû repasser devant la commission.

Ce n'est qu'après validation que les candidats ont pu envoyer leurs documents aux préfectures. Ce sont elles qui réceptionnent la propagande et la mettent sous pli avant que la Poste ne les distribue dans les boites aux lettres. Une nouveauté après les dysfonctionnements l'an passé lors des élections municipales et départementales.

Le travail est titanesque. On compte près de 640 000 électeurs en Drôme et en Ardèche et autant d'enveloppes à mettre sous pli. Pour ce faire, les préfectures ont vu gros. Côté Ardèche, un hangar industriel a été loué à La Voulte-sur-Rhône. Dans la Drôme, c'est le palais des congrès de Valence qui a été privatisé, transformé en usine de tri. 300 personnes, principalement des agents de la préfecture, ont été répartis par groupe de 5 autour d'une cinquantaine de tables. Objectif : 1 500 enveloppes par table et par après-midi à remplir.

Béatrice Vernet, cheffe du bureau de la représentation de l’État, en charge des élections, a tout organisé. "J'y travaille depuis le mois de septembre, dit-elle la voix cassée par la fatigue. Il a fallu trouver un lieu, recruter, passer les marchés". Elle s'attend à un second tour encore plus chargé puisque tout doit être réalisé en un jour et demi.

Les mairies sur le pont

Dans les mairies, une certaine agitation prend forme avant le dimanche de scrutin. À Gilhac-et-Bruzac, petit village ardéchois de 140 électeurs, le maire Gilbert Bouvier contrôle les panneaux en bois accrochés sur le mur de sa mairie. Il profite de la présence de Ludovic, un agent municipal détaché un jour par semaine dans sa commune. "Nous avons dû installer les panneaux en bois parce que nous n'avons pas assez place pour des panneaux métalliques", explique le maire en regardant l'ordre des candidats acté par les préfectures.

Les tables du conseil municipal seront poussées à la dernière minute pour installer dans cette pièce le bureau de vote. L'isoloir, replié contre un mur, sera installé. "Cela prend trois minutes", rassure Gilbert Bouvier. Sylvie, au secrétariat, gère les procurations. Il y en a eu quatre lors de la présidentielle. "C'est plus facile aujourd'hui avec les procurations numériques, on les valide en un clic", détaille-t-elle. Mais cette nouvelle procédure demande une certaine souplesse. Les procurations peuvent arriver jusqu'au dernier moment et implique que les membres du conseil municipal veillent, y compris la journée de dimanche.

À Valence, Catherine Roux, responsable du service élections / état-civil à la mairie, se prépare aussi à dimanche où les urnes seront distribuées le matin-même dans les 42 bureaux de vote de la ville. "Nous devons avoir glissé dans chaque urne, le code électoral et différents documents pour le secrétaire du bureau de vote", détaille-t-elle. C'est elle qui s'est chargée de la mise à jour des listes électorales. C'est elle aussi qui gère les procurations et elle anticipe : "On sait que plus on se rapproche du jour de l'élection, plus on en reçoit".

Dimanche, elle sera aussi sur le pont. "S'il y a des électeurs non inscrits et qu'ils souhaitent faire une réclamation, ils peuvent le faire auprès du tribunal. Nous les accompagnons dans les formalités", explique Catherine Roux. Il y a eu 14 dossiers traités pour des électeurs de Valence lors du précédent scrutin.

Dimanche des contrôles seront effectués dans les bureaux de vote, tout comme au second tour, le 19 juin. Une commission se réunira à la suite du scrutin en préfecture pour vérifier les procès verbaux de chaque bureau de vote. Les résultats seront ensuite transmis au ministère de l'Intérieur pour valider définitivement le scrutin.

