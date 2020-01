Municipales : France Bleu Béarn à Lescar

Tous les matins France Bleu se déplace dans une ville de Béarn et de Bigorre pour vous entendre parler de votre commune et nous dire ce que vous appréciez et aussi ce que vous aimeriez améliorer avant les municipales de mars prochain. Ce jeudi nous étions à Lescar route de Bayonne, à l'Europ Café.

Lescar, France

France Bleu Béarn vient à votre rencontre chaque matin dans un bar entre 7 heures et 9 heures et vous demande votre avis sur votre commune et sur ce que vous attendez de la prochaine équipe municipale à quelques semaines des élections des 15 et 22 mars

Lescar c'est une des villes les plus importantes de l'agglomération paloise avec près de dix mille habitants. Beaucoup travaillent à Pau et habitent dans les quartiers pavillonnaires et profitent de tous les équipements de la commune. Lescar c'est aussi la première zone commerciale de France en nombre d'enseignes avec Lescar Soleil. Huit des dix plus grandes entreprises de l'agglomération y sont installées notamment le groupe agricole coopératif Euralis. Mais il y a aussi la haute ville : la cité médiévale, ses remparts et sa cathédrale...sans oublier les 46 % de terres agricoles , le parc naturel et le lac des Carolins.

Les habitants de Lescar que nous avons rencontrés apprécient tous de vivre dans une commune où ils bénéficient de tous les services et équipements mais ont aussi des souhaits comme nous l'ont confié Bernard, Christophe, Daniel et Marie

France Bleu recueille vos critiques et vos souhaits à Lescar Copier

Un des lescariens qui nous a confié ses impressions sur sa commune © Radio France - Agnès Andreu

Christian Laine le maire socialiste l'avait dit : il ne se représente pas après deux mandats mais il soutient la liste de son adjointe Valérie Revel qui part avec la moitié de l'équipe actuelle. En face les républicains sont menés par Frédéric Lavigne conseiller municipal d'opposition avec aussi Philippe Coy le patron des buralistes français qui était en tête de liste et a été battu de peu il y a 6 ans. Enfin il y a une troisième liste menée par Jérôme Mange et Pascale Claverie la fille de l'ancien maire.

Vendredi nous serons à Cauterets à la crêperie basque (chez Janine)